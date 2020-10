Sataniske vers har blitt godt norsk

Saken oppdateres.





Om hundre år eller mer, hvis norske bidrag til banebrytende verdenskultur skal oppsummeres: Kan det tenkes at i rekka bak Ibsen, Grieg, Munch og Hamsun kommer black metal-band som Mayhem og Darkthrone? For mange er det sikkert en skrekkelig tanke, men NRKs nye dokumentarserie «Helvete» argumenterer godt for at det ikke er helt usannsynlig.

Du trenger ikke å ha hørt eller engang ha interesse for norsk black metal for å ha utbytte av «Helvete – historien om norsk black metal» i fire deler. Særlig de første episodene er moderne norsk kulturhistorie om det mest originale og innflytelsesrike norske bidraget i rockhistorien på godt og vondt.

Regissør Håvard Bråthen har fått de fleste gjenlevende nøkkelpersonene til å kaste lys – eller mørke – over hvordan en gjeng norske ungdommer i et lokalt undergrunnsmiljø skapte et verdensomspennende kultfenomen. Til enormt voksende medieinteresse i inn- og utland etter at sentrale personer i miljøet ble knyttet til kirkebranner, drap og selvmord.

Dokumentaren og et par av de norske black metal-pionerene reflekterer over det ubehagelige spørsmålet en slik serie bør stille: Hadde utbredelsen til musikken og dens særpreg truffet like sterkt også om det ikke hadde vært for de ekstreme og kriminelle handlingene tidlig på 90-tallet?

Få om noen uttrykksformer preges mer av mytologisering og romantisering av tragiske hendelser enn grenseoverskridende rock. Som de fleste norske medier begynte Adresseavisen for alvor å bruke uttrykket «black metal» i 1993, i forbindelse med knivdrapet på gitarist i Mayhem, Øystein Aarseth, alias Euronymous. Han drev også platebutikken «Helvete» i Oslo, som var arnested for sjangeren.

Varg Vikernes, alias Greven, ble i 1994 dømt til 21 års fengsel for drapet og tre kirkebranner. Han spilte også i Mayhem på drapstidspunktet og er en av de få som ikke har latt seg intervjue. I de drøyt 25 åra som har gått siden dommen, har norsk black metal gått fra kult- til massefenomen med stort internasjonalt gjennomslag.

I strømmen av filmer, artikler og bøker om norsk musikks mørkeste kapittel skiller «Helvete» seg positivt ut, særlig i de første episodene. Gode intervju og imponerende arkivmateriale viser hvordan en gjeng tenåringer og outsidere fra Langhus i Follo med primitive virkemidler tok det som Adresseavisen før drapet kalte «satanrock» til voksende internasjonalt kultfenomen.

«Helvete» er et solid motstykke til filmen «Lords Of Chaos», som gikk på kino i fjor, og med skrekkblandet fryd laget spekulativ underholdning rundt kirkebranner, drap og selvmord. En av seriens kvaliteter, er at den behandler musikken med respekt og alvor og løfter fram gitarist Snorre Ruch fra Trondheim som stilskapende gitarist. At han ble dømt for medvirkning til drapet på Aarseth underkommuniseres dog.

«Helvete» er et interessant tidsbilde av utviklingen i Norge og i populærmusikken fra midten av 80-tallet og fram til i dag. Mens noen av medspillerne i historien nå sitter i møblerte hjem og ser ut som utelivsgründere eller miljøaktivister, har andre øyensynlig beholdt forbindelsen til gutterommet.

For min egen del har syngestilen, mørkemannsdyrkingen og mange av de musikalske røttene gjort black metal til musikk jeg bare unntaksvis har utsatt meg for frivillig. Likevel er det fascinerende å høre seriens presentasjon av fenomenet og utviklingen. Det er gripende å høre brorens fortelling om vokalist Pelle «Dead» Ohlin, som tok sitt eget liv.

Det er også humor i «Helvete», som når Jørn Stubberud forteller om sjokket da de åpnet kassene med Mayhems minialbum «Deathcrush» i 1987. Omslaget skulle være blodrødt, men trykkeriet hadde gjort en feil, så det var rosa. «Coveret så helt jævlig ut», sier han med et flir. Sist førsteutgaven ble omsatt på verdens største digitale bruktmarked for musikk i høst, gikk den for 2000 euro eller ca. 22 000 kroner. Norsk black metal har blitt mer verdifull enn mange av oss trodde da den sto på som verst.





