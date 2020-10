Jeg vil ikke til Mosjøen

De jobber for Trøndelags største bedrift - se listen over milliardselskapene

Det ungarske lavprisselskapet Wizz Air har vært en snakkis etter at de nylig ga beskjed om at de vil fly i Norge. De har sagt nei til at ansatte kan organisere seg, og til og med Erna Solberg sa at hun ikke vil fly med dem.

Som om de ikke hadde tråkket kraftig nok i salaten, la Wizz Air også ut et kart som viste hvor i Norge de skal fly. Ikke en eneste flyplass var riktig plassert. Wizz Air tror at Trondheim ligger et sted innmed svenskegrensa mellom Mosjøen og Mo i Rana. Det er nesten like langt dit som til Oslo. Hvis jeg skal fly til Trondheim, foretrekker jeg å lande på Værnes.

Wizz Air er ikke det eneste utenlandske selskapet som dummer seg ut når de prøver seg i vår del av verden. Tabbene sto i kø da Amazon denne uka åpnet nettbutikk i Sverige. I produktomtalene fant folk ord som «massiv kuk» og «avføring», og stekepanne ble markedsført som en gjenstand spesielt for kvinner.

Hvis du sjekker selskapets svenske nettside, kan du nok få en god latter. Men du risikerer å få spam med reklame for «massiv kuk», så det er best å holde seg unna.

Moralen er at hvis du skal lykkes i Skandinavia, må du gjøre jobben din og oppføre deg ordentlig.

Hvis Wizz Air nå vil saksøke meg for desinformasjon, gjør jeg oppmerksom på at mye av denne teksten er humoristisk ment. Om ungarerne er dårlige i geografi og ikke bryr seg om de ansattes rettigheter, kan det jo hende de likevel har humoristisk sans.