Den heteste norsken i filmbransjen

Saken oppdateres.

Det er spennende å følge karrieren til Sturla Brandth Grøvlen. Vi må sannsynligvis tilbake til Liv Ullmann og Joachim Trier for å finne nordmenn som har markert seg så sterkt i internasjonal film. Han er aktuell med glitrende foto på to av de beste internasjonale filmene på norsk kino i høst, den danske storfilmen «Et glass til» og det amerikanske psykodramaet «Shirley».

I tillegg er han aktuell med strømmepremiere på den islandske kunstfilmen «Last and First Men». Om et par uker er det kinopremiere på den amerikanske eventyrfilmen «Wendy» med foto av Brandth Grøvlen. Regissør Benh Zeitlin gjorde sist oscarnominerte «Beasts Of The Southern Wild». Så det er ikke rart karriereløftet til fotografen fra Heimdal vekker oppsikt. Dagens Næringslivs livsstilsmagasin D2 kalte han nylig en «rockstjerne i den internasjonale filmbransjen». Egentlig kom det internasjonale gjennombruddet for fem år siden.

Jeg var der da det skjedde, på filmfestivalen i Berlin i 2015. Under prisutdelingen ropte den amerikanske regissøren og jurylederen Darren Aronofsky opp en målløs filmfotograf til en sølvbjørn for beste foto. Den tyske filmen som på norsk kino het «En natt i Berlin» ga Brandth Grøvlen en internasjonal pangstart. Det var hans andre spillefilm etter at han fullførte studiene ved Den danske filmskolen.

Det spesielle med gjennombruddsfilmen var at den var filmet i én tagning, uten klipp, noe som setter enorme krav til fotografen. Brandth Grøvlen fikk flere tyske filmpriser for den, samt en britisk kritikerpris. Kombinasjonen av teknikk og særpreget visuell følsomhet har gjort ham til en ettertraktet fotograf, særlig for yngre, ambisiøse filmskapere.

Andre gang jeg snakket med Brandth Grøvlen var på filmfestivalen i Cannes i 2015. Da var han i det offisielle sideprogrammet som fotograf for den eminente islandske filmen «Stabukker» om to kranglevorne brødre og sauebønder. Også den ga ham flere internasjonale fotopriser og viste et register langt utover ung, urban byfilm.

Som vanlig når store filmbransjeblad som Variety trekker fram fotografen i anmeldelser, begynte amerikanske filmskapere å melde interesse for Brandth Grøvlen. Da jeg møtte han i Cannes, kom han rett fra et møte med en stigende registjerne i amerikansk indiefilm. Trønderen sa at han heller ville arbeide med kunstnerisk ambisiøse filmer enn store Hollywood-produksjoner. Så langt har han holdt den linja.

Før filmskolen studerte han ved Kunstakademiet i Bergen og arbeidet med videokunst. Det vises i den smaleste av hans aktuelle filmer. Den islandske sci-fi-filmen «Last And First Men» er regissert av den dobbelt oscarnominerte islandske komponisten Jóhann Jóhannsson som døde brått for to år siden, 48 år gammel. Brandth Grøvlen bidro til å fullføre filmen, som hadde premiere på filmfestivalen i Berlin i år og nylig ble sluppet som strømmefilm. Musikken til islendingen, svarthvittbildene til Brandth Grøvlen og fortellerstemmen til Tilda Swinton gjør den til en langsom, spesiell opplevelse.

Det er et enormt sprang fra den til årets største danske kinosuksess, «Et glass til», som alt er sett av over 15 000 på kino i Norge. Her spiller Brandth Grøvlens foto en helt annen rolle, ved å skildre menn påvirket av alkohol. Mads Mikkelsens ansikt og kropp, ikke minst i dansescenene, har etter mitt syn aldri vært fanget bedre på film.

For fem år siden, spurte jeg om han hadde hørt noe fra norsk film. Ikke mye, men han understreket at han gjerne ville arbeide med norsk film om prosjektet var det rette. Derfor er det grunn til forventninger til hans førte norske film. Han har fotografert Eskil Vogts andre film som regissør, etter hans internasjonale suksess med «Blind» i 2014. Den overnaturlige thrilleren «The Innocents» kommer neste år. De første bildene derfra tyder på at vi får se og høre mer til Sturla Brandth Grøvlen framover. Det er og har vært mange gode norske filmfotografer. Ingen har nådd så langt internasjonalt som 40-åringen fra Trondheim, alt tidlig i karrieren.





