Noen mener visst at vi er sykelig opptatt av Donald

Det er på tide at Tusvik og Tønne tar et oppgjør med seg selv

Saken oppdateres.

Jeg nekter ikke for at dekningen av presidentvalget i USA, både i norske aviser, TV og på nett, har vært voldsom. For trenger vi i Norge å vite hver gang Donald Trump spiller golf, og må vi fortelle om absolutt alle twittermeldingene presidenten kommer med om sine politiske motstandere, media eller egne rådgivere? Nei, streng tatt ikke. Men at også nordmenn er svært opptatt av hva som skjer med USA og valget, er hevet over tvil. Vi får åpenbart ikke nok av det dramaet som snart er i ferd med å nå et klimaks. Når amerikanerne har sagt sitt den 3. november.

LES OGSÅ: Fra «god natt» til «hvil i fred»

Derfor er det en interessant debatt nyhetsredaktør Sivert Rossing i Trønder-Avisa tar opp når han setter søkelyset på norske mediers dekning av USA og valget. Redaktøren er ikke spesielt imponert over nivået, eller skal vi si bunnivået, for hva vi skriver om Trump og utfordreren Joe Biden. Han spør om vi må bombarderes av nyheter om de to nevnte herrer. Også Adresseavisen får sitt pass påskrevet, og Rossing spør blant annet om hvorfor regionavisa sender en journalist til USA for å dekke valgkampen og valget. Spesielt når vi ikke – ifølge Rossing – bryr oss så mye om hva Trøndelag fylkeskommune driver med. Han hevder at vi ikke har sendt en eneste journalist får å dekke fylkeskommunen i år.

KOMMENTAR: – Endelig en debatt til å bli litt klokere av

Jeg skal la vår dekning av fylkeskommunen ligge. Bortsett fra å ta Rossing på ordet når han understreker at valget i USA kanskje er det viktigste i demokratiets historie. Intet mindre! Da blir krangelen om en fylkeskommunal veistubb i distriktet relativt uviktig. Vi skal selvfølgelig være opptatt av de nære ting, men av og til – og sannsynligvis altfor sjelden – må vi heve blikket. Norge og Trøndelag lever ikke i en boble. Noen vil kanskje si dessverre. Vi påvirkes i høyeste grad av verden rundt oss. Ikke minst av hva verdens supermakt foretar seg. Det har vi allerede fått smertelig erfare etter at USA har trukket seg fra avtaler om klima, helse og handel, og skapt usikkerhet om Nato.

Akkurat i dette valget tror jeg faktisk jeg også har fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) med meg. Sandvik har vist stor interesse for USA-valget, og jeg tror vi begge mener at fylkeskommunen i noen uker må komme litt i skyggen av Trump og utfallet av dette skjebnevalget for demokratiet. Rossing har delvis rett i at media er opptatt av leserklikk. For det er ingen tvil om at folk ønsker å lese, se og diskutere det amerikanske valget. Det forplikter også oss i media. Tenk om et norsk fylkestingsvalg hadde skapt samme interesse og engasjement? Da tror jeg nesten jeg kan love at også Adresseavisen hadde sendt en medarbeider regelmessig til fylkeshuset.

LES OGSÅ: Trumps mur er her hjemme

Selvfølgelig bør vi i iveren etter lesere, velge saker etter hva som er viktig og relevant. Noen ganger trår vi sikkert over streken og tar med det kuriøse. Likevel tror jeg dekningen av valget treffer ganske godt, og jeg synes ikke at det er overdreven satsing å sende et team fra en regionavis. Vi er tross alt opptatt av hva som skjer utenfor egen region også. Spørsmålet er vel kanskje mer hvorfor norske medier ikke er enda mer opptatt av hva som skjer rundt oss. Dessverre har utenriksdekningen, i alle fall med egne medarbeidere i de fleste medier, tapt i kampen mot sparekniven. Vi overlater i større grad til andre å rapporter og analysere hva som skjer utenfor landet. Det er synd, og det gjør at vi kanskje i mindre grad forstår verden rundt oss.

Det er ikke mangel på nyheter, meninger og bilder som formidles gjennom redaktørstyrte og sosiale medier. Det er en overflod av inntrykk, spesielt fra sosiale medier kan det være en utfordring å forstå sammenhenger og hvorfor folk og ledere i andre land opptrer som de gjør. Det ser vi ikke minst i USA. Et land som mange av oss har sett opp til, og vi har kanskje trodd at amerikanere er ganske like oss. Valget av Trump, og muligheten for fire nye år, gjør at jeg har gått i meg selv. Kanskje har jeg fulgt for lite med på hva utenlandske medier har formidlet av nyheter og analyse. Kanskje har jeg ikke vært i stand til å ta innover meg at USA har endret seg? Før nå.

Et klart signal på at noe var i endring i USA, fikk vi ved valget for fire år siden. De færreste spådde at en så utradisjonell kandidat, som nærmest foraktet politikere, ville bli valgt til president. Nå er det riktignok ikke uvanlig at folket – velgerne – på et eller annet tidspunkt går lei av dem som styrer. Valget blir en protest mot det bestående. Det spesielle i USA er at landet er delt nesten på midten mellom de som holder fast ved de tradisjonelle politikerne og de som ønsker noe helt annet. Det har de fått med Trump. Spørsmål er om de har fått noe bedre, og om misnøyen med det bestående er så stor at de fortsatt velger å protestere.

LES OGSÅ: – Han var så «Trump-aktig» som han kunne være!

Den utmerkede NRK-serien UXA med Thomas Seltzer dokumenterer et USA som er verre enn jeg noensinne har trodd. Forskjellene mellom fattige og rike er enorm i verdens rikeste land. Polariseringen er større enn noen gang. USA minner om land jeg trodde det ikke var mulig å sammenligne det med. Utfordringene står i kø i en splittet nasjon. Derfor er dette valget også så viktig, først og fremst for amerikanerne. Men det er viktig også for resten av verden. Et USA som ikke lenger føler tilhørighet eller ansvar for andre enn seg selv, blir isolert. Det påvirker oss alle, også folk i Steinkjer eller på Fosen. Derfor er det viktig å forstå hva folk utenfor Norge tenker. Da er det nødvendig å være til stede og rapportere om hva vi ser. Selv om det kan gå utover dekningen av det neste fylkesutvalget.

KRONIKK: – Jeg spurte folk i hjemstaten min Ohio: Hvordan opplever du «splittelsen» i dagliglivet? Alle var enige om at den politiske situasjonen fører til økt stress og angst i familiene, blant venner og på arbeidsplassene.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter