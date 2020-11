Jägermeister-mobben har hatt hendene fulle denne helga

Hun blir konstant møtt med hersketeknikker på jobb. Her er syv råd for å takle dem

Saken oppdateres.

Nylig var VG så heldig at de fikk komme hjem til Jonas Gahr Støre på Ris, på vestkanten i Oslo. Som journalist vet jeg at det er gull å få gjøre intervju hjemme hos folk, også for fotografen. Interiør og atmosfære gir kjøtt og blod til både tekst og bilde.

Derfor var det med interesse jeg studerte bildet til VG-intervjuet som blant annet handlet om turbulensen i partiet og dårlige meningsmålinger. Fotografiet viste Støre sittende ved kjøkkenbordet med kjøkkenbenken i bakgrunnen. Der sto det blant annet flasker med matoljer, ei kaffemaskin, noen vinflasker - og ei flaske Jägermeister.

- Se, Støre drikker Jäger, sa jeg til samboeren.

Vi har også en kasse stående på kjøkkenbenken, med en halvdrukken vinflaske, en gammel Jäger, pulverkaffe og gamle buljongterninger.

Midtnorsk debatt: «Kvinnepolitiet» gjør en veldig dårlig jobb som motepoliti

Jeg var ikke den eneste som hadde lagt merke til drikkevarene på kjøkkenbenken. Det var full fyr i kommentarfeltet og i sosiale medier i helga. Der fikk partilederen passet påskrevet både når det gjaldt alkoholvaner og valg av drikke. Den rike Jøtul-arvingen ble også beskyldt for å desperat framstå som folkelig ved å plassere ei flaske Jäger strategisk på kjøkkenet før pressen kom.

Aftenposten laget til og med en sak der de intervjuet fagfolk som analyserte fotografiet. En retorikkprofessor mente bildet avslører at Støre åpenbart sliter med arbeideridentiteten.

Dosent ved høyskolen Kristiania, Trond Blindheim, kommenterte selv på Facebook at bildet er en «kopi» av det kjente bildet fra Erna Solbergs rotete og folkelige leilighet. Blindheim tror folk reagerer fordi bildet bryter med den stereotypiske oppfatningen av Støre som «asketisk og avholdende».

- Plutselig viser han frem et kjøkken folk kan identifisere seg med. Og så står det til og med en Jägermeister der. En folkelig pub-drikk eliten sjelden rører, kommenterte Blindheim til Aftenposten.

I likhet med styret rundt Hadia Tajiks «antiarbeiderklasseaktige» bokomslag (som viser et bilde av Ap-nestlederen iført glamorøs velurdrakt og stiletthæler), er «Jägergate» et tragikomisk utslag av hva vi forventer at politikere skal signalisere. I et samfunn hvor arbeiderklassen krymper og middelklassen har est ut, tror jeg en bestemt politikerimage har gått ut på dato.

Velstanden har økt og alkoholvanene er endret siden Einar Gerhardsen ble avbildet med kaffekoppen i et trangt kjøkken i boligblokk på 60-tallet. Ap-velgerne er ikke lenger ei homogen gruppe der alle er industriarbeidere som tar en pils i stressless-en etter endt arbeidsdag. De kan like gjerne være av typen kassadame med sjampanjekjøler eller akademiker med billig bag-in-box. Ikke alle Frp-ere røyker og drikker Pepsi Max heller (som Sylvi Listhaug gjør). Og jeg tviler på at Sp-toppen Marit Arnstad nyter en kopp karsk når hun skal senke skuldrene hjemme på Skatval. Muligheten for en fransk crémant er vel større.

Midtnorsk debatt: Å kalle noen «jævla soper» er innenfor ytringsfriheten

Som et lite a propos kan jeg også nevne Trond Giske, grasrotpolitikeren, har et moderne og flott middelklassehjem - uten at jeg vet hvilken type fludium som konsumeres bak husets fire vegger.

Jeg frykter at Støre ville fått tyn uansett hvordan det hadde sett ut hjemme eller hvilken drikke som ble blottlagt. Hadde kjøkkenet vært en italiensk designerdrøm med vinkjøleskap der dyre flasker lå på geledd, hadde det nok også fyrt opp motstanderne. Det virker som om folk elsker å hate Støre. Og mediene elsker å jazze opp stemninga. Som partiets toppsjef må han selvsagt ta ansvar for at partiet sliter og for sine tidvis klønete uttalelser. Men han kan ikke ta skyld for eventuelt «feil fyll» i sitt eget hjem. Støre har i ettertid avvist at likørflaska ble plassert der, og at han bevisst «tok en Erna». På spørsmål fra NTB forteller han at VG-fotografen ba ham finne rommet med best lys - og det var kjøkkenet.

Og hva vet egentlig imageeksperter om folk og alkohol? Er Jägermeister en folkelig pub-drikk slik Blindheim påstår? Jeg assosierer Jäger med gutta boys på rypejakt med irsk setter og vovet humor. Jeg føler at Jäger, som klassifiseres som likør, er en slags mannsutgave av Aperol Spritz, longdrinken som kvinner i festlig lag foretrekker. Hvis Støre bevisst skulle ha iscenesatt seg selv som en loslitt Ap-fyr på puben, burde han i så fall gått for brennevin à la Underberg eller Gammel Dansk. Men så er jeg da heller ikke ekspert.

Midtnorsk debatt: Mangler vi to glass vin i blodet for å framstå som optimale utgaver av oss selv?