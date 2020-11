Trump har styrket sjansene: Dette kan gå begge veier

29 strømselskaper er klaget inn for skjulte prispåslag. Her svarer bransjen

Stemmene fra den viktige vippestaten Florida ga tidlig en indikasjon på hva vi hadde i vente. Meningsmålingene som har gitt utfordrer Joe Biden et solid forsprang nasjonalt – og et lite forsprang i Florida – endte i solid seier for Trump i solstaten. Biden lå før alle stemmene var telt opp i natt også an til å tape Georgia, Nord-Carolina og Ohio. Det har økt mulighetene for gjenvalg av Trump, men det forutsetter at han vinner minst en av vippestatene i Midtvesten, som for eksempel Pennsylvania, Wisconsin eller Michigan. Resultatene fra flere av vippestatene er ennå ikke ferdig telt opp, og det kan ta flere dager før vi får et endelig resultat her. Et svært jevnt valgresultat er det siste USA nå trenger. Det kan føre til at taperen så tvil om resultatet, og det kan forsterke splittelsen i det amerikanske samfunnet.

Valgdramaet i USA ble like spennende som mange fryktet og en del ventet. Trump har igjen gjort dårlige meningsmålinger til skamme. Meningsmålingene har blant annet ikke klart å fange opp stemmene til mannlige latinovelgere i byer som Miami. Det var tidlig onsdag likevel for tidlig å slå fast hvem som vinner presidentvalget. Til det er resultatene i flere vippestater fortsatt så jevne at det kan gå begge veier. Flere stater, som Pennsylvania, vil ikke ha resultatet klart før om flere dager. Det kan til slutt avgjøre hvem som stikker av med seieren og fire år i Det hvite hus.

Trump har åpenbart gjort en solid valgkamp de siste ukene før valget, selv om mange har reagert på at han har brutt alle smitteråd og samlet store folkemasser. En mer ansvarlig, men langt mer anonym Biden, har ikke nådd frem til usikre velgere. At Trump tross alt gjør det såpass bra, er litt overraskende, men det viser at mange velgere i USA fortsatt har troen på Trump. Det skjer etter at presidenten har fått massiv kritikk for håndteringen av blant annet koronapandemien. Undersøkelser av hva velgerne har lagt vekt på i valget, viser at de fortsatt er svært opptatt av økonomien, og her er tilliten til Trump fortsatt høy blant mange amerikanere.

For demokratene og Biden bør det jevne valget bekymre. Spesielt dersom demokratene heller ikke klarer å sikre flertall i Senatet. Dersom republikanerne går seirende ut her og beholder presidenten, vil vi få en Trump med betydelig økt selvtillit - om det er mulig - i fire år der han slipper å tenke på gjenvalg. For mange land kan det bety en utfordrende tid for det internasjonale samarbeidet, og der Trump fortsetter å sette Amerika først. Det vil trolig også bidra til økt splittelse i et land som allerede er sterkt polarisert.

Men vi skal ikke ta valgresultatet for gitt ennå, selv om sjansene for gjenvalg er betydelig styrket for Trump. Det er fortsatt helt jevnt, og Biden har ennå gode sjanser til å bli valgt. Uansett hvem som blir USAs neste president, vil utfordringene stå i kø. Landet har fortsatt ikke kontroll på pandemien. Det har ikke minst gått utover økonomien og arbeidsplassene, i tillegg til de enorme helseutfordringene.

De foreløpige valgresultatene tyder på at landet fortsatt er delt på midten. Å samle amerikanerne vil uansett hvem som blir prresident, bli en svært vanskelig utfordring. Det beste hadde vært om valget ga et klart mandat. Det fikk vi ikke. Jobben blir derfor ikke enkel enten den ledes av Trump eller Biden. Svaret på hvem det blir, kan ta dager - kanskje uker.

