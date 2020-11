Til ungdommen

Per Sandberg: Hvem plukker opp hansken og lager en karikatur som «krenker» alle?

Saken oppdateres.

Midtskillet er bare siste ledd i en stadig lengre rekke med foruroligende gufs fra nittitallet. Nittitallsmoten har kommet tilbake. Først og fremst på grunn av folk som ikke husker nittitallet. En skummel utvikling.

Jeg er ingen moteekspert, men jeg husker nittitallet. Jeg hadde til og med midtskill på nittitallet. Jeg sliter med å huske det som noe motemessig triumftog.

Det har vært en kamp å godta at konseptet «normcore» eksisterer. At det plutselig var «skikkelig kult» å kle seg ut som nittitallsutgaven av foreldrene mine, var vanskelig for hjernen min å takle. Jeg har likevel klart å sitte forholdsvis rolig i båten.

Men nå som ungdommen har begynt å kle seg ut som nittitallsutgaven av meg, føler jeg at jeg må si ifra.

Kjære ungdom: Tenk deg om to ganger før du pynter deg med andre folks traumatiske barndomsminner. Midtskillet kan fort bli en «gateway» til mer alvorlige ting. For hva blir det neste? Bollesveis? Åpen skinnvest med lisseslips og burgunderrød skjorte? Mokkasiner?!

Nei! Det kan ikke skje. Nasjonen er ikke klar for en ny bølge med utbredt mokkasinbruk.

Det verste som kan skje er likevel at denne nittitalls-bølgen leder oss til en ny utgave av de tidlige 2000-årene. Kjære ungdom: Ikke la meg gjenoppleve de tidlige 2000-årene. Om 2000-tallet vender tilbake, er det ikke snakk om å sitte rolig i båten – da hopper jeg overbord.