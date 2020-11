Vi er like gira på debatt som deg, Clemet

Psykologen: Koronaen kan true selv solide parforhold. Her er grepene for å unngå brudd

Nye korona-tiltak for 17,7 milliarder. Her er hele lista

Saken oppdateres.

Clemet, som er daglig leder i den liberale tenketanken Civita, mener i et innlegg i Trønderdebatt at byens politikere, akademikere og journalister har gått i debattdvale. Mandag gjentok hun kritikken på Dagsnytt 18 i NRK. Vi er like gira som Clemet på debatt, men mener situasjonen på mediefronten er betydelig bedre enn det Clemet antyder.

Helt siden Adresseavisen i sitt første leveår i 1767 brakte kritikk av de høye kornprisene i Trondheim, har vi både formidlet og skapt debatt. Det gjør vi fortsatt. En av Trondheims mest omdiskuterte saker i år stammer fra en årelang granskende dekning der Adresseavisen har avdekket hvordan store areal med matjord i byen er omregulert til boligtomter gjennom prosesser som ikke er flatterende for byens styrende parti. Vår dekning av nominasjonsprosessen i Trøndelag Arbeiderparti skapte heftig nasjonal debatt. Og over år har vi dokumentert den heftige konflikten mellom de som ønsker å bygge ut vindmøller og de som ønsker å bevare trøndersk natur.

Dette er saker Clemet i sitt innlegg viser at hun har fått med seg. Derfor er det overraskende at hun i neste vending undrer seg over om det kan være avisen som brakte frem disse sakene som hindrer debatt. Det var altså vår journalistikk som skapte disse debattene, Clemet!

Men: Vi er enige i at mange av de sakene som debatteres i Trondheim og Trøndelag hadde fortjent nasjonal oppmerksomhet. Hvordan vi bruker matjorda, hvordan politikere i det ubestridte maktpartiet i byen forvalter sine verv og hvordan vi skal lykkes med å utnytte naturressurser uten å ødelegge naturen, er ikke små og lokale tema.

Vi er stolte over en folkelig og bred debatt i papiravisa og på midtnorskdebatt.no. I fjor publiserte vi mer enn tusen debattinnlegg og kronikker, i tillegg til nettdebatten. Samtidig ser også vi at det ikke er et pluss for offentlig debatt at ett parti sitter med styringen over så lang tid. Blant annet derfor har vi de siste årene satset kraftig på å stimulere debatten i Trondheim. Vi arrangerer hyppige debattmøter, som ungdommens klimatoppmøte og digitalt folkemøte om byutvikling. I år har vi lansert midtnorskdebatt.no. Og vi jobber tett med unge stemmer, blant annet gjennom trd.by, debatt-podkast for ungdom og skrivekonkurranse for unge. Vi ønsker altså at ikke bare politikere og meningseliten bryter lydmuren.

Kristin Clemet etterlyser hvor vi står politisk. Adresseavisen har et konservativt grunnsyn, men er først og fremst uavhengig. Vi synes det er sunt at vi i hver lokale valgkampdekning vekselsvis blir beskyldt for å støtte høyresiden og venstresiden i politikken. Ergo; vår meningsjournalistikk er bredspektret nok til å speile engasjementet til store deler av befolkningen, og tiden der både Adresseavisen og de fleste andre aviser var partiaviser, er forbi.

Gjennom 253 år i bransjen må man regne med at noen konkurrenter faller fra og andre kommer til, men situasjonen har aldri vært slik Clemet antyder, at Adresseavisen har hatt monopol.

At vi i mange år har vært det dominerende mediehuset i Trondheim, stemmer derimot. Dette har vi følt som et ansvar og forsøkt å kompensere ved å gi egne kommentatorer og eksterne debattanter vidt rom for meninger.

Adresseavisen ønsker også Nidaros velkommen. Når vi begge nå har åpnet egne arenaer tilegnet debatt, bør det love bra.

Vi håper du prøver deg på debatt i Trondheim igjen, Kristin Clemet. Hva vil for eksempel en med et liberal-konservativt ståsted si om politiske skandaler i Trondheim som knapt registreres i nasjonal debatt?