Jeg var optimist. Helt til bilen gikk i krisemodus opp Storlerbakken

Jeg elsker elbilen min. Klimavennlig, lettkjørt og lavmælt. Likevel må vi elbilister planlegge mer enn de som kjører diesel- eller bensinbil. Ekstra tidsbruk og «ladeplanlegging» er prisen å betale for å spare en del penger. Men her en søndag kveld opplevde jeg prisen som vel høy. Jeg måtte be til høyere makter.

Tidligere har jeg ikke vært særlig rammet av rekkeviddeangst. For min del er det ikke dagligdags med kjøreturer på mange mil heller. Likevel er det grenser for hvor uforutsigbar tilværelsen skal være for elbilister i by og bygd. Det er mange skjær i sjøen. Jo da, jeg har lastet ned apper som viser tilgjengelighet og hvilke som er ledige. Så da er det bare å håpe på at hurtigladeren er ledig når du endelig kommer fram. Noen ganger har noen kapret den, du må vente på tur. Noen ganger må du vente ekstra lenge fordi bileieren synes det er digg å dra på storhandel og kafeteria hele dagen mens bilen står og tar opp en ettertraktet ladeplass.

Mens du venter, kommer det dessuten trillende andre som skal lade. Da må du ut og forklare at «her må du vennligst stille deg i kø» (inni meg: «For en løk, ser han ikke at det er kø?»). Det hender også at en lader er ute av drift. Og erfaringsvis blir den ikke fikset med lynets hastighet. I sommer, midt fellesferien, meldte jeg ifra til Fortum at hurtigladeren i Folldal ikke funket. Null respons. Etter tre dager var den fortsatt ikke fiksa. Bare se for deg at en bensinstasjon ikke kunne tilby kundene drivstoff flere dager på rad. Og mens du på en bensinstasjon blir møtt med en meny av nystekte boller og burgere i lune omgivelser, kan livet ved ladepumpa fortone seg som gaterotters kamp om smulene. Hurtigladerne er få og mange er plassert på ugjestmilde steder.

Inntil et par, tre år siden fant vi oss i dårlige ladekapasitet utenfor hjemmet. Noe av årsaken er muligens at elbilen lenge har vært en såkalt nummer to-bil, altså en bil til småkjøring i byen. Når familien Olsen skulle på ferie i Namsskogan, gikk de for den fossildrevne, romslige «hovedbilen». Men det er slett ikke et klimamål at husholdninger skal ha to biler. Folk med vanlig inntekt må kunne kjøpe elektrisk «hovedbil» som funker til alle årstider. Ikke minst må folk kunne kjøpe en brukt elbil som har mindre rekkevidde.

Samtidig må det bygges flere ladestasjoner med bedre ladekapasitet i distriktet. Skal elbil friste flere, må det bli mer praktisk å bruke den uansett hvor du bor. Bil er tross alt en stor investering. Men det er ikke praktisk å måtte vente to timer mens bilen putre-lader på reisen mellom Trondheim-Oslo fordi hurtigladerne på Otta er opptatt. Det er heller ikke fristende å nøde fastboende i Steigen om å få låne en stikkontakt noen timer når du er på nordlandsferie («hælvetes søringa»). En undersøkelse fra Norsk elbilforening etter fjorårets sommer, viste at én av tre elbilister ofte eller alltid opplevde ladekø.

Så langt er den nye bilpolitikken en suksess takket være rause elbilfordeler. Bakteppet er Stortingets og regjeringas mål om at alle nye biler er utslippsfrie i 2025. I dag er andelen over 50 prosent. Men nå henger dessverre momsfritaket i en tynn tråd. Høyre vil fjerne momsfritak, mens Ap, SV og Sp vil fjerne fritaket på de dyreste elbilene. Jeg tror ikke det er smart å fjerne dette «frikortet» allerede. Men også inkludert moms, vil det fortsatt være lønnsomt å kjøre elektrisk.

Infrastrukturen har riktignok blitt mye bedre, særlig det siste året. Det har også blitt litt rimeligere å bygge ut hurtigladere i distriktet. Regjeringa vil nå legge til rette for lading av elbil i alle nye bygg, også i nye hytter. Samtidig har regjeringa gitt elbilister ei ekstra avgift i «nyttårsgave». I klimameldingen som ble lagt fram forrige uke, gir de heller ingen støtte til nye ladestasjoner gjennom Enova. Det er for dårlig hvis de virkelig ønsker at flere skal kjøpe utslippsfrie biler.

Bedre kapasitet betyr også bedre mentalhygiene. Rekkeviddeangst skremmer nok noen fra å kjøpe elbil. Fram til ganske nylig har jeg vært ganske kjepphøy. Hvorfor er folk så nevrotiske? Bilen går alltid mye lenger enn «tanken» viser. Men da jeg skulle kjøre hjemover fra Oppdal til Trondheim nylig, ble jeg hakket mer realitetsorientert. Siden hurtigladerne både i Oppdal og Berkåk var opptatt denne søndagskvelden, tok jeg sjansen på å komme meg hjem uten å lade. Etter min beregning hadde jeg nok å gå på. Da jeg passerte Støren, var rekkevidden over fem mil. Åtte minus var det riktignok, men det er ganske flatt den siste biten til Trondheim. For å være på den sikre sida, skrudde jeg ned varmen.

Men på Klett blinket advarselen faretruende. Én kilometer igjen. Jeg var sjanseløs. Det var lengre enn én kilometer hjem til Byåsen. I Storlerbakken, mens trafikken suste forbi meg i 100 km/t, gikk kjøretøyet i krisemodus og putret av gårde i pinlige 20 km/t. Femåringen i baksetet undret seg over hvorfor mamma snakket engelsk («Please God, don’t stop!»), hvorfor vi kjørte så sakte og hvorfor det var så kaldt. Tanken på å tilbringe søndagskvelden i en havarert, iskald bil på E6, med unger i baksetet, var lite attraktiv.

Mot alle odds kom kjerra seg over kulen og sneglet seg nordover Heimdalsmyra før jeg trillet ned avkjørselen til Tillerbyen. Det skulle visstnok være en lader ved Kiwi der. Som ved et mirakel, det var 0 kilometer å gå på, karret bilen seg bort til ladestasjonen. Som var ledig. Å eie elbil gir unike gleder.

