Kulturministeren bør slutte å spille bajas

Saken oppdateres.

Tirsdagens utgave av Dagsnytt 18 ble det hittil grelleste eksemplet på kulturminister Abid Rajas måte å takle kritiske spørsmål på, enten det er fra journalister eller politiske motstandere: Energisk omgåelse av spørsmålet med selvskryt, eller ved å avbryte og fastslå at dette er det han som kan best.

Debatten mellom Ap's kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen og Abid Raja (V) er den minst lydhøre opptreden jeg noen gang har sett av en norsk kulturminister. Trettebergstuen er opposisjonspolitiker og prøvde seg på den vanlige øvelsen å kritisere en fagstatsråd for manglende handling, med eksempler fra sektoren og sammenlignbare land.

Det spesielle med debatten, om behovet for mer langsiktige avklaringer for et hardt koronarammet kulturliv, var at kulturministeren demonstrativt saboterte alt unntatt sin egen talestrøm. Han rullet med øynene og snøftet ifølge programlederen når motdebattanten snakket. Han tok til og med av hodetelefonene under hennes innlegg, som for å slippe å høre.

Begge politikerne prøvde å avbryte, men Raja mest, noe som på det mest kaotiske fikk programleder Espen Aas til å utbryte: «La meg være programleder da, så prøver vi hvordan det fungerer». Det kan være underholdende med temperatur og politisk kattekamp. I dette tilfellet ble det et støyende eksempel på hvor galt det kan gå når det virker viktigere å overdøve og avfeie motstanderen enn å diskutere sak.

Energi og engasjement er bra. Det er ingen tvil om at kulturminister Raja har gått «all in» på feltet og mener det godt når han snakker om hvordan «regjeringen og jeg» har stilt opp for kulturlivet under korona.

Det er ikke lett å navigere i en utfordrende kombinasjon av praktisk talt forbud mot mange arrangement, kompensasjon for noen tapte inntekter og forsøk på å stimulere til aktivitet innenfor gjeldende restriksjoner. Det var ikke Raja eller hans folk som kom opp med begrepet «fastmonterte seter», som har torpedert noen av tiltakene han fikk på plass i høst. Det er neppe lett å kjempe kulturlivets sak i en regjering som merker presset fra opposisjonen på mange områder i koronatiltak.

Sett fra tv-stolen, for ikke å snakke om fra hardt pressede kulturarbeidere, er det nedslående å se to politikere som begge vil det beste for festivalarrangører, artister og publikum, spore slik av. Det overskygget saken i en kvasidebatt hvor det viktigste så ut til å være å psyke ut eller å påføre motstanderen riper i lakken.

Hadde det enda vært en debatt for og imot støtte og tiltak, men her var det snakk om politikere fra to partier som begge framstår som mer opptatt av kulturpolitikk enn de fleste norske partier.

Det er ikke sikkert at Trettebergstuen har rett i at Norge burde gjort mer som Danmark for festivalsommeren og lagt til rette for ulike scenarioer, for mer forutsigbarhet. Den danske løsningen virker ikke veldig avklarende. Men spørsmålene presser seg på. Det er lett å forstå utålmodigheten og fortvilelsen i et nedstengt kulturliv som har hørt på regjeringens melodi om «Neste sommer» i snart ett år. I mellomtiden har digitale festivaler mistet noe av glansen. Derfor var det en i utgangspunktet relevant debatt mellom landets to mest framskutte kulturpolitikere som dessverre gjorde vondt verre.

Jeg har vært på digital festival denne uka, i Tromsø. Sett god film, men den legendariske publikumsfestivalen blir ikke det samme fra hjemmekontor i Trondheim. Kulturminister Raja sendte en digital hilsen ved åpningen og slapp en liten nyhet om at regjeringen omsider vil foreslå at internasjonale strømmetjenester må investere i norsk innhold. På sin energiske, uhøytidelige måte sa han også at det var bra at Hollywood gjør film i Norge og at det hadde ført til en og annen selfie. Sjelden har vi hatt en kulturminister som har stått så mye i veien for sin egen politikk.

Les flere kommentarer av Terje Eidsvåg