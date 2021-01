Å klage på en «sjuk medieverden» på grunn av to uvante fjes, er syltynt

Sykehuskampen: Hadde jeg bestemt, ville Kristiansund vært Trøndelags vestligste by for lenge siden

Jeg synes jeg ser det for meg: Det sportsinteresserte tv-publikum i de tusen hjem som løste kryssord og småslumret i stressless-en mens de med et halvt øye fulgte NRKs sportssending på søndag. Alt vel. Alt ved det gamle. Men ut fra det blå, flakset to fremmede fugler inn i vinterstudio, nemlig livsstilsbloggerne Vita og Wanda Mashadi. Svartkledd, med flagrende hår (hair extensions) og freidig mot snakket tvillingsøstrene om hvor viktig fotballen var for dem i oppveksten på Strømmen. De kommenterte også sin egen deltakelse i kjendis-VM der de viste seg å være habile skiskyttere (selv om de hatet å gå i trikot). Avslutningsvis satte den moteglade duoen karakterer på ymse hjerteskjærende stygge OL-antrekk. Sportskommentatorene Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ole Kristian Stoltenberg fungerte utmerket som mannekenger.

Innslaget ble åpenbart for mye folk som krever at verden skal stå helt stille. I dette tilfellet gikk i hvert fall rullegardina ned for Arild Monsen, sjef for herrenes sprintlandslag. «Hva er det NRK holder på med når det gjelder studiogjester under sportssøndagen nå?» spør han på Twitter. Videre skriver han «For en sjuk medieverden vi har fått hvis dette skal være normalt. Flaut og bare flaut!». Til VG utdypet Monsen at utblåsningen i sosiale medier ikke var myntet på Mashadi-søstrene, men NRKs skivebom ved å invitere to influensere i sportsstudio.

Ikke overraskende var TV2s pensjonert sportsanker Davy Wathne på ballen også. Han prøvde seg riktignok med en mer diplomatisk variant med åpne spørsmål på Twitter: «Unnskyld, NRK Sport: Hvem er det som har fortalt dere at sport ikke er spesielt engasjerende og attraktivt nok i seg selv? Hvem har rådet dere til «å krydre sendingene deres» med aktører fra andre samfunnsområder?».

Men det skinner gjennom at både Monsen og Wathne synes det er et elendig påfunn å invitere to unge og populære kjendiser fra SoMe-verden inn i vinterstudio. For dem er det muligens på linje med å invitere satanister inn i stavkirka, en tilsmussing av nasjonalhelligdommen som jo norsk tv-vintersport er for mange.

I rettferdighetens navn er det legitimt å ha meninger om medieinnhold og hvorvidt ei tv-sending er vellykket eller ikke. Det er jo alltids noe å sette fingeren på, er det ikke MGP med dinosauren Ketil Stokkan så er det Debatten-Fredrik. Men å klage på en «sjuk medieverden» på grunn av to litt uvante fjes i ei tradisjonell sportssending, er syltynn mediekritikk.

Og er det ikke merkelig at vi ikke hører et pip fra de rettroende når sendingene pimpes opp med humorinnslag fra for eksempel Jon Almaas eller Nicolay Ramm. De er riktignok begge journalister, og Almaas er toppmosjonist med kvasst O2-opptak, men de er ikke eksperter. Reint idrettsfaglig har de ikke mer å melde enn Vita og Wanda. De er der for å underholde. Og det synes jeg Mashadi-søstrene greide på glimrende vis. De er sympatiske og kvikke damer med sjølironi. De snakket om lagånd og viktigheten av en fotballtrener som «så dem». Og i likhet med dem, synes jeg (sports-)mote er gøy.

Målet til NRK er å lage varierte sendinger og nå nye publikummere som skal gidde å se sport på lineær tv. De har selvsagt skjønt at den lojale gjengen som setter seg ned med korsstingsbroderiet og tv-kanna for å følge vegg-til-vegg-dekning av helgesport, ikke sitter der inn i evigheten. NRK må skaffe seg nye seere, og gjerne yngre publikummere som følger Vita og Wanda på Snapchat. Seere som var langt fra påtenkt da Brå brakk staven.

NRK er allerede på tynn is. De har mistet senderettigheter til flere populære vinteridretter i flere år framover. Det er synd. NRKs sportssendinger er gode, og sportsprestasjonene er tross alt det som skaper underholdning (der har Davy Wathne rett). Statskanalen bør selvsagt ikke drible seg bort i sminketips og gjøglerier. Men et friskt og overraskende innslag i studio, der programledere må trø vannet i time etter time, er ikke flaut. Det er krydderet vi som ikke er blodfans trenger.

