Importsmitte og stengte grenser kan sette fyr på EØS-debatten

Både Høyre og Arbeiderpartiet har så langt i valgkampen angrepet Senterpartiets EØS-politikk. De advarer velgerne mot at norske arbeidsplasser - særlig i distriktene - står i fare om avtalen som sikrer norsk eksport til Europa settes i spill.

Mens alle heier på fri flyt av varer ut av landet, er fri flyt av arbeidskraft inn til landet mer omstridt. Særlig om det innebærer fri flyt av smitte.

Regjeringas avgjørelse om å stenge grensene for å hindre importsmitte har satt flomlyset på hvor avhengig Norge er av utenlandske arbeidere. Vi klarer toppen to uker før det får dramatiske konsekvenser for næringslivet, advarer NHO.

Mange fikk nok tv-kannekaffen i halsen over grafene som dukket opp på skjermen under NRK-programmet «Debatten» torsdag. Siden starten av 2000-tallet har antall utenlandske arbeidstakere mangedoblet seg, fra rundt 35.000 til over 250.000 i 2019. Siden EU utvidet seg østover, har strømmen av arbeidsinnvandrere fra land som Polen og Litauen før til dramatiske endringer i norsk arbeidsliv. Uten dem stopper Norge.

I bygg- og anlegg er hver fjerde arbeidstaker utenlandsk. Både jordbærplukkinga om sommeren og det tradisjonsrike lofotfisket om vinteren er blitt umulig å gjennomføre uten innleid, utenlandsk arbeidskraft. Også helsesektoren sliter med å få nok folk om de ikke kan hente inn folk utenfra.

Deler av fagbevegelsen har lenge ropt varsko. For dem er EØS-avtalens fri flyt av folk en trussel mot den norske modellen. Mens færre nordmenn tar fagutdanning innen bygg- og anlegg, florerer det med innleid arbeidskraft som verken er fagorganisert eller kjenner rettighetene sine. Jevnlig kommer det avsløringer om arbeidere som utnyttes på det groveste.

Mens arbeidsgivere takker EØS-avtalen for muligheten til å rekruttere fleksibel arbeidskraft de ikke finner innenfor landets grenser, ser mange tillitsvalgte annerledes på det. For dem handler det ikke om mangel på arbeidskraft, men om manglende vilje til å tilby norske lønns- og arbeidsvilkår.

Alle forstår at Norge kommer til å trenge arbeidskraft fra utlandet også framover. Ingen vil at grensene skal forbli stengte. Men trenger omfanget å være så stort? Har vi gjort oss for avhengige av innleide arbeidere fra Øst-Europa? Hva med de mange tusen nordmennene som står uten jobb som følge av koronakrisa?

I svarene på disse spørsmålene kan Senterpartiet føre EØS-debatten over i et spor som gagner dem. Da Senterpartiets Ola Borten Moe gjestet Trondheim LOs digitale konferanse lørdag, varslet han at «sterk lut» må til for å få arbeidslivet under kontroll.

- Formålet må være å ta vare på eget arbeidsmarked og at flest mulig i Norge får tilgang på arbeid, ikke å sikre utbytte og fri flyt. Mye av dette er vanskelig å få til innenfor EØS-regelverket. Derfor må vi få en regjering som er villig til å bruke handlingsrommet innenfor avtalen, sa han til de mange hundre fagorganiserte som fulgte Trondheimskonferansen.

Borten Moe snakket om «handlingsrommet innenfor avtalen», ikke om Senterpartiets krav om å erstatte EØS avtalen med nye handelsavtaler. Senterpartiet vet at den slags snakk skremmer folk. Målinger viser rekordhøy støtte til EØS-avtalen i befolkningen. Også blant Sp-velgerne er det flere som er for avtalen enn mot avtalen.

Når debatten dreier seg om for- eller mot EØS, er Senterpartiet sårbare for angrep fra Høyre og Ap. Men om debatten heller handler om de upopulære delene av avtalen, har Sp mye å vinne. Ingen liker at deres folkevalgte ikke får gjøre det de mener er best fordi en avtale med EU står i veien.

Mens Ap er grunnleggende positive til EØS-avtalen, er Sp grunnleggende negative. Selv om også Ap-leder Jonas Gahr Støre under Trondheimskonferansen åpnet for å ta i bruk vetoretten, er det ingen tvil om at Sp har større troverdighet her.

Mens Ap i sitt forslag til nytt partiprogram vil sikre et organisert arbeidsliv ved å «medvirke tidlig i beslutningsprosesser» i EØS, går Sp lenger. Partiet slår fast at de vil «ta i bruk sikkerhetsklausulen i EØS-avtalen» om det norske arbeidsmarkedet trues av fri flyt av arbeidskraft.

Senterpartiet er allerede nest største parti blant LO-medlemmene, viser en desembermåling TV2 har fått tilgang til. Om EØS-debatten framover dreier seg om hvem som tør være tøffest i møte med krav fra Brussel, kan Sp vokse enda mer på Arbeiderpartiets hjemmebane.