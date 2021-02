Lensmann eller leder?

Sjansen for at de gamle trehusene overlever, er blitt mye større

Øystein Dolmen, som sikkert har god tid der han sitter ute i Trolla, ordner nok det. For nå skal det ikke lenger hete lensmann, men politiavdelingsleder. Jeg tipper Dolmen tar det med godt humør.

Andre, som Senterpartiets Jenny Klinge, blir forbannet. Hun sier til Nettavisen at den nye tittelen er et uttrykk for at vi (hvem nå det måtte være) tar avstand fra vår egen kultur og nasjon. Såpass, ja.

Dermed dukker en annen Knutsen og Ludvigsen-sang opp i bakhodet. «Kan det være nødvendig å være så sint?» Jeg synes ikke det.

Jeg vet riktignok at jeg pirker borti en debatt som hisser opp mange, for nå er det jo ikke orden på noe som helst lenger. Ifølge loven om juridisk kjønn kan en person som føder et barn, kalle seg mann. Rart, synes noen. Helt borti natta, mener andre. Men hvis en person med kvinnelige kjønnsorganer føler seg som mann, skal jeg ikke blande meg borti det.

Akkurat nå er jeg dessuten mer opptatt av språk enn av kjønnsorganer. I motsetning til Klinge synes jeg det er rart å si at en kvinnelig politileder er mann.

Ofte spiller ikke kjønnet noen rolle, og ord som «sangerinne» er heldigvis kastet på skraphaugen for lengst. Ofte vet vi heller ikke kjønnet på den vi skriver om. Derfor har jeg begynt å skrive «hen». Jeg tenker ikke på dialektordet fra Verdal, men på det kjønnsnøytrale pronomenet.

Før i tida, når vi ikke visste kjønnet på en person, skrev vi «vedkommende»: «Politiet skal avhøre vedkommende». «Hen» klinger mye bedre. Vi blir nok vant til «politiavdelingsleder» også.