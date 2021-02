Når mamma en sjelden gang var på kamp, var det nesten litt flaut

Tanken har streifet meg mange ganger. Er det egentlig bra at foreldre følger opp ungene sine så tett på fritida? Hadde det ikke vært litt digg for ungene å slippe mammas og pappas evaluerende blikk fra sidelinja? Hadde det ikke gitt dem mer frihet og mindre press? Kanskje hadde de også holdt ut lenger hvis de fikk ha fritidsaktivitetene mer for seg selv.