Har sydenpresset blitt avløst av hyttepresset?

Denne uka er det vinterferie, og foreldre prøver som best de kan å fikse feriefølelsen for sine barn. De færreste arbeidstakere kan vel ta ei hel uke fri med ungene, men ved hjelp av SFO, muligens besteforeldre, en skjerm og en dag eller to fri, blir det litt ferie ut av det. Men kor ska vi reis hæn? Nå som hyttemonsteret er løst, hyttemarkedet er som kjent på et historisk kokepunkt, er det åpenbart mange som skal dra på hytta. Med god hjelp av koronaen, har hytte og friluftsliv på et vis blitt det nye Syden. Det er blitt status og det store trekkplasteret i feriene. Som seksåringen til en bekjent spurte da hun kom hjem fra SFO før vinterferien: «Hvorfor har ikke vi hytte på Oppdal, mamma?» Forventningene til vinterferien har åpenbart blitt mer enn én dag med mams og paps på Skistua. Og barns forventninger kan føre til at foreldre føler press.