Marka bør ikke bare være for de spreke

Mange fikk kaffen i vrangstrupen da de leste i Adresseavisen at noen vil bygge gondol fra Ilsvika til Våttakammen. Hva, skal de rasere Bymarka? Der skal det være mest mulig fred og ro og mest mulig uberørt natur.

Flere lurte på om Arbeiderpartipolitikeren som står bak forslaget, Tom Christian Lindvåg, hadde gått helt av skaftet. Jeg tenkte omtrent det samme da han lanserte ideen første gang i 2017: Dette blir det ikke noe av. Dette bør det ikke bli noe av. Vi skal gå til Våttakammen. Gondoler kan de holde på med i Alpene. Og i Åre. Vi kan ikke ha slike naturinngrep i Bymarka.

Nærmest som en ryggmarksrefleks reagerte jeg slik også da jeg leste om forprosjektet. Men så kikket jeg nærmere på planene. Og på kartet. Jeg oppdaget at selv om motargumentene er betydelige, finnes det også argumenter for å bygge en slik bane.

Den viktigste årsaken til at jeg ikke lenger avviste prosjektet som uakseptabelt, er at det gjør Bymarka tilgjengelig for flere. Vi som bruker marka så å si hver eneste helg, har lett for å glemme at for mange er det meste av området nesten stengt. En gondol vil bety at de som bruker rullestol eller er dårlige til beins, lett kan ta seg opp til et fantastisk utsiktspunkt.

Det andre argumentet handler om klimautslipp, trafikk og parkering. Vi kan ta bussen eller bilen til Skistua eller kjøre til Lavollen og Lian, men mange har vanskelig for å komme seg videre derfra. Biltrafikken i marka bør dessuten reduseres kraftig. Det er enorme parkeringsproblemer på de mest populære utfartsdagene. En gondol er klimavennlig og kan føre til at færre setter seg i bilen.

Det tredje argumentet er selvfølgelig at en gondol med et spisested på toppen kan bli en attraksjon, både for trondhjemmere, andre trøndere og turister. Bergen har Fløibanen og Ulriksbanen (som åpner igjen til sommeren etter ombygging). Tromsø har Fjellheisen. En gondol til Våttakammen kan bli noe liknende.

Den vil dessuten åpne en del av marka som er kronglete og ulendt å komme til, også for folk som er i bra form. Og som det heter i Trondheims plan for friluftsliv og grønne områder som bystyret har vedtatt: Kommunen skal «etablere attraktive aktivitetsportaler for markaområdene» og «legge til rette for friluftsliv for eldre».

Selvfølgelig finnes det betydelige innvendinger som må vurderes nøye når saken skal diskuteres videre. Mastene som må bygges, blir et naturinngrep. Blir inngrepet for stort? Hva vil en gondol bety for dyre- og fuglelivet? Tåler området rundt Våttakammen at det kommer mye mer folk dit?

Kan endestasjonen, utsiktspunktet og spisestedet utformes slik at det ikke blir sjenerende? Finnes det investorer som er villige til å betale for moroa, slik at vi slipper å bruke av fellesskapets slunkne pengesekk?

Jeg sier altså ikke kjør på, bygg i vei. Når vi undersøker saken nærmere, kan det hende innvendingene blir så store at prosjektet må skrinlegges. Men gammel ryggmargsrefleks bør ikke styre alt som skjer i denne byen. Det er ofte lurt å tenke gjennom nye forslag før vi eventuelt sier nei.

