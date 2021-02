Ring Staysman, omgående!

Saken oppdateres.

Å lage lettbeint tv-underholdning er helt sikkert mye vanskeligere enn det ser ut. Det får vi nesten håpe, for det ser ekstremt enkelt ut til tider. Det ser nemlig ut som at alt man behøver å gjøre er å finne et løst konsept – gjerne et som allerede eksisterer – før man tilsetter noen kjendiser og kaller det «underholdning».

Jeg fikk servert nok et eksempel på dette fenomenet da jeg ble jeg sittende og se NRKs sportsdekning her om dagen. Programleder Emil Gukild introduserer konseptet «Kjendis-VM», et underholdningsinnslag etter den velkjente «kjendiser gjør ting de ikke kan»-modellen. Skiskyting var tingen de ikke kunne, denne gangen. Jeg registrerte at Gukild selv var med som deltaker. Sågar avslørte rulleteksten at det er Gukild som står bak ideen. Noe sier meg at Gukild har lyst til å bli kjendis.

At Gukild vil det, er jo lett å forstå. Blir han kjendis, finnes det jo en hel drøss med tv-programmer han kan delta i. Mange som er smidd over den samme «gjør ting du ikke kan»-lesten, til og med. Kanskje Gukild får bli med i neste sesong av det nye programmet til Harald Rønneberg, «Helt Harald»?

Etter traileren å dømme er «Helt Harald» et program hvor Harald Rønneberg er helt «Harald Rønneberg» sammen med en tilfeldig kjendis. Sammen gjør de naturligvis også ting de ikke kan. Få ting er jo mer «Harald» enn å gjøre ting man ikke kan. Rønneberg er en foregangsmann på området. Å gjøre ting han ikke kan, er rett og slett det Harald Rønneberg kan best.

Om Gukild får være med hos Rønneberg, kan kanskje Rønneberg være med hos Gukild i neste sesong av Kjendis-VM. Det virker som en det er slik disse programmene opererer. Er du med på «Mesternes mester», er veien kort til både «71 grader nord kjendis» og «Kompani Lauritzen». Og om du er skikkelig heldig, får du kanskje være med i «Farmen kjendis» – som jo betyr gratis, daglig omtale landets største aviser i mange måneder.

Som du sikkert har resonnert deg fram til, har jeg nådd et slags metningspunkt hva «lettvint kjendis-underholdning» angår. Jeg er lei, rett og slett. Det er riktignok mulig dette skyldes en slags yrkesskade. En kort periode jobbet jeg med å utvikle og radio- og podkastkonsepter. Rettere sagt: Jeg trodde det var dette jeg jobbet med, helt til det gikk opp for meg at dagene kun gikk med på å ringe til kjendiser for å høre om de kunne tenke seg å være med.

Når selv Lars Monsen – en mann som har gjort karriere på å være helt alene – blir påtvunget tilfeldig sammenraskede kjendiser, da skjønner man at det har gått for langt. Jeg kunne knapt tro mine egne øyne da jeg så den siste sesongen av «Monsen på Villspor». «Hva har de gjort med deg, Lars Monsen? Hva har de gjort med deg?»

Jeg synes jeg ser for meg opptakten: En eller annen bigshot fra NRK Natur som under det årlige strategimøtet dundrer neven i bordet og proklamerer: «Det er ikke nok kjendiser i skogen, folkens! NRK Natur må følge med i tiden! Ring Staysman, omgående!»

De ringte også Vita og Wanda, naturligvis. Som forresten også var med i nevnte «Kjendis-VM». Og «71 grader nord kjendis», når jeg tenker etter. Ja, og «Kompani Lauritzen».

Det er mye kreativ hjernekraft i norsk underholdningsbransje. Men vi har ikke vondt av at den kommer lenger frem i lyset. Det stadig økende kjendis-jaget åpner for skremmende muligheter. Er vi ikke er forsiktige, kan vi ende opp som USA – et land som ser ut til å forveksle kultur med synet av Dwayne «The Rock» Johnson som mimer til en eller annen poplåt.

Du blir hva du konsumerer. Spiser du kun junk, vil du til slutt begynne å ligne på en bensinstasjonburger. Ser du kun på kjendiser som gjør ting de ikke kan, risikerer hjernen din å bli underernært.

Kanskje er jeg snobbete. Kanskje er jeg en grinebiter. Men kanskje vi har godt av at noen er snobbete grinebitere også. Flere oppe i systemet i norske mediehus bør omfavne rollen som snobbete grinebiter, spør du meg. De med makt bør litt oftere tørre å si: Nei, den ideen er rett og slett ikke god nok. Vi venter med å ringe kjendisene, prøv og kom på noe bedre først.