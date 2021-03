Kampen er slitsom nok fra før. Vi trenger ikke kjefte på hverandre

Saken oppdateres.

Trondheim har så lave smittetall at politikerne antakelig vedtar en liten, forsiktig lettelse i reglene i formannskapet tirsdag. Sannsynligvis blir det ikke lenger påbudt å bruke munnbind i butikkene, bare anbefalt.

Også ellers i Trøndelag har vi hatt så lite smitte de siste ukene at vi kan gratulere oss selv. Vi er drittlei, alle sammen, men vi vært flinke med smittevern, også i denne altfor lange innspurten fram mot mer normale tider.

At vi har vært flinke, betyr likevel ikke at vi bør gjøre som ordfører Torgeir Dahl (H) i Molde. Han ble landskjent over natta da han sist helg gikk i strupen på byrådet i Oslo. De har håndtert koronakrisen for dårlig, mener han.

Vi som sitter på sidelinja og inntil videre kan glede oss over minimal smitte, kan håpe at angrepet fra Dahl ikke er et stemningsskifte i kampen mot korona. For den kampen må vi stå sammen om.

Vi trenger en frisk og åpen debatt om tiltakene, men vi står overfor en felles fiende. Kampen er slitsom nok fra før, om vi ikke også skal begynne å kjefte på hverandre.

Jeg tror ikke utviklingen går i den retningen. Heldigvis har jeg ikke hørt en eneste trondhjemmer kritisere ordføreren på Hitra for at seks innbyggere på øya testet positivt en dag i forrige uke.

De som begynner å skule på andre, må dessuten huske at situasjonen fort kan snu. De som har hatt lite smitte i februar, kan oppleve noe annet i mars, og det er problematisk å plassere ansvaret hos noen. Viruset er uberegnelig og lumsk, og det er helt naturlig at det rammer hardest der folk bor tett.

Det ser vi over hele Europa. Belgia, et av de tettest befolkete landene i vår del av verden, fikk en voldsom smitteøkning sist høst. Land der folk bor spredt, som Norge, Island og Finland, klarer seg mye bedre.

Vi ser selvfølgelig den samme mekanismen i Norge. Stovner bydel øst i Oslo har cirka 33 000 innbyggere, over tusen flere enn Molde. Men Molde kommune har et areal som er nesten 200 ganger så stort som Stovner. Vi som har vært en del i Molde, vet at Storgata er tettpakket ei uke i året, under jazzfestivalen. Ellers har moldenserne god plass. Torgeir Dahl har en mye enklere smittevernjobb enn byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Noen har spekulert i om Dahls uttalelser, først til VG og deretter til flere andre medier, er et uttrykk for at mange høyrefolk er irriterte på Raymond Johansen. Den frittalende byrådslederen har tidligere vært i tottene på helseminister Bent Høie (H), og han har vært kritisk til regjeringens vaksineplaner. Han mener Oslo må få flere vaksinedoser på grunn av ekstra høyt smittetrykk.

Dahl sier at utspillet hans ikke var klarert med sentrale Høyre-folk, men det kan hende han likevel snakket høyt om noe mange i partiet har tenkt: Raymond gjør seg høy og mørk, men klarer ikke å begrense smitten i sin egen by.

Dahls uttalelser har uansett fått kraftig motbør, også fra partikolleger. Hvis de var tenkt som et valgkamputspill, var de helt mislykkete. Raymond Johansen, som holdt en sterk og god tale da han søndag fortalte at Oslo strammer inn enda mer, sitter igjen med det meste av sympatien.

Folk omkring i landet er fullstendig klar over at Oslos innbyggere lever med mye strengere koronatiltak enn oss andre. De har det verre enn oss og trenger ikke kjeft, men støtte. Ikke minst nå som byen er blitt nødt til å stenge enda mer og nabokommunene vurderer å følge etter.

Torgeir Dahls uttalelser kan få en helt annen effekt enn han tenkte. I stedet for at motsetningene mellom hovedstaden og resten av landet øker, kan de bli mindre. En meningsmåling Respons Analyse utførte for VG tidlig i februar, viste dessuten at et flertall i folket er enige med Raymond Johansen i at kommunene med mest smitte bør få flere vaksinedoser. Bare to av ti mener dosene bør fordeles likt, ut fra folketall, slik det er i dag. Folkehelseinstituttet ser nå nærmere på denne strategien og vil kanskje anbefale at regjeringa endrer den.

Vi har lenge snakket om arrogante oslofolk. Nå kan det hende vi får større sympati med dem som må tåle så mye mer enn oss.

