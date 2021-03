Flikkes Ninjababy begeistret Berlin

Flere ruteendringer for AtB - se lista her

Fredag ble prisene delt ut på den 71. utgaven av Berlinalen. I år var for første gang en av verdens mest prestisjetunge filmfestivaler i heldigital utgave, gjennom denne uka. Etter planen skal filmene og filmskaperne møte publikum også fysisk, i en slags sommerreprise av festivalen i juni.

Selv om festivalen i år har hatt litt færre filmer i hovedkonkurransen enn vanlig, og færre amerikanske filmer med store stjerner, så har nivået på de beste filmene gitt en overraskende god årgang.

De store internasjonale bransjebladene og filmmagasinene har dekket festivalen omtrent som før. Det er ikke bare snakkisene i hovedkonkurransen som har fått oppmerksomhet. Den nye filmen til Yngvild Sve Flikke fra Trondheim, «Ninjababy», ble vist i ungdomsfilmseksjonen «Generasjon 14+», til bemerkelsesverdig internasjonal respons.

Komedien om ei gravid ung kvinne som ikke vil bli mor ble godt mottatt da den åpnet filmfestivalen i Tromsø i januar. Det markerte seg enda sterkere i Berlin, med en rekke svært positive anmeldelser i flere av de mest prestisjetunge filmpublikasjonene i verden. Sarah Ward i Screen Daily kaller filmen «fornøyelig og tankevekkende», og mener filmen balanserer humor og innsikt på en måte som bør gjøre den til en festivalfavoritt mange steder framover.

Det ledende britiske filmmagasinet Sight & Sound er minst like positiv. Anmelder John Bleasdale kaller filmen «en dristig og forfriskende komedie» som «ikke bare er morsom, men sann». Kate Erbland i amerikanske Indiwire plasserer «Ninjababy» blant magasinets utvalgte kritikerfavoritter fra Berlin, og kaller filmen «frisk, morsom og feministisk». Hun skriver at filmen vil treffe hjertet til de som er så heldige å få sett den.

Mottagelsen i Berlin vil gi Flikkes film en skikkelig internasjonal dytt, og velfortjent buzz foran den norske kinopremieren, som foreløpig er utsatt til 16. april. Det er ikke så ofte komedier stikker seg fram blant snakkisene på internasjonale filmfestivaler. Men som jeg skrev etter urpremieren i Tromsø, er «Ninjababy» et godt steg videre for Flikke som filmskaper og en film verdt å se fram til, i et sterkt norsk filmår.

Fra hovedkonkurransen er det verdt å se fram til flere. Maren Eggert fikk prisen for beste skuespiller i «I'm Your Man», en fornøyelig romantisk komedie om en forsker som prøver ut en prototyp av en menneskelig robotkjæreste, tilpasset brukerens lengsler. Dan Stevens fra «Downton Abbey» er minst like god som kunstig intelligens med kropp og følelser, i en tysk komedie som bør få et stort publikum.

Gullbjørnen gikk til festivalens rabiate koronafilm, rumenske «Bad Luck Banging or Loony Porn» av Radu Jude. Den starter med et stykke drøy hjemmeporno, som skaper trøbbel for dem som står bak når den havner på nett. Filmen er en løst sammensatt intellektuell folkekomedie som prøver å ta pulsen på koronaens tid. Selv om filmen ikke ligner mye annet og vil skape debatt, var den ikke blant mine favoritter.

Om jeg hadde delt ut Gullbjørnen, ville den gått til en ny kvalitetsfilm til en av verdens beste filmskapere i øyeblikket, franske Céline Sciamma. Alle hennes fire første filmer har gått på kino i Norge, sist «Portrett av en kvinne i flammer» i 2019. «Petite Maman» er en av de beste barndomsskildringene jeg har sett.

Ei åtteårig jente har mista bestemora si, og sammen med foreldrene rydder hun i huset hennes. Mens jenta leker utenfor huset, møter hun ei jevnaldrende jente, i en eventyrlig fin film om å være barn og om livet som ligger foran. En av årets fineste filmer fra en filmskaper som med denne har gjort femte flotte på rad.

