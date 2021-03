Litt lettere å være avslappa mor når du er kul mediekjendis

Ektepar mener denne pågripelsen var for brutal - nå er far og sønn tiltalt

Utgangspunktet til Line Nelviks muntre og underholdende program, er alle kravene som stilles til dagens foreldre. Mens foreldre «før i tida» fulgte instinktet, er foreldrerollen i dag profesjonalisert. Industrien som tilbyr riktig utstyr, klær, mat og psykologers gode råd, er enorm.

Programmets hypotese er at tilbudet og informasjonen skaper press og unødvendig usikre foreldre. Nelvik har et poeng. Det som kanskje ikke er et problem, blir plutselig en bekymring. Du tenkte kanskje det var grei skuring at lille Olemann glodde noen timer på Ipad hver ettermiddag. Helt til du leste en artikkel om amerikanske forskere som sier at mye skjermbruk kan føre til mindre empatiske barn. Plutselig føler du deg som en dårlig forelder som ikke har tatt ansvar for Olemanns sjelsliv. Full av skyldfølelse kjøper du puslespill (i sertifisert, klimavennlig tre), slik at pjokken kan bli et varmt menneske.

Programlederen, i likhet med mange av oss andre som sukker over curlingforeldre, bruker sin egen, pressfrie barndom som referanseramme. Da Nelvik var barn på 80-tallet, var foreldre bare foreldre, og ikke kul kompis. Barna ble kastet på dør for å leke alene ute, de måtte kjede seg, dra på dølle ferier, arve kalde vintersko og spise posesuppe til middag.

At oppvekst og oppdragelse er annerledes i dag enn på 70- og 80-tallet, er ikke det minste rart. Vi lever i en terapeutisk og selvrealiserende kultur med mer penger, flere valgmuligheter og Google. Mens det før var én bilstol og én hvitfarge på markedet, er det nå 40 bilstoler å velge i (skal du ta den dyreste best-i-test?) og 40 nyanser av hvitt (Morgendis eller Tåkedis til kjøkkenveggen?).

Foreldre «før i tida» hadde nok dårlig samvittighet, var usikre og bekymra de også. Men det fantes ingen podkast der familieterapeut Hedvig Montgomery ga gode råd mot rabiate femåringer som er umulig å få ut av døra om morgenen.

Presset programmet beskriver, er avhengig av personlighet, egen oppvekst, interesse og hvilket miljø du er en del av. Personlig kjenner jeg meg lite igjen i perfeksjonsjaget. Det er mulig baby-yoga, Bugaboo-vogn og bamseklubb er normen i noen kretser, men min erfaring er at gjenbrukskulturen og nedsnobbingen står ganske sterkt. Forsvinnende få barnebursdager jeg har vært vitne til, hadde egnet seg på bloggen til Pilotfrue.

Live Nelvik er åpen på at hun selv følger den avslappa innfallsmetoden som trebarnsmor. Hun gir ikke etter for utstyrshysteri eller ser frelsen i familieterapeuter. Men er det ikke litt enklere å være avslappa mams når du er tv-kjendis med god oppvekst og kulturell kapital? Med spennende jobb, god økonomi og en viss status, slipper du nok unna andres evaluerende blikk, selv om du er sløv.

Hun som jeg er nok en del av en kultur der skuldrene tilsynelatende er lave og hjørner må kuttes i en travel hverdag. Noen ganger kan holdningen grense til det parodiske. Hvor mange ganger har vi ikke hørt oss selv, eller andre, fortelle lattermildt om alle ferdigkakene som bringes på skoleavslutning? Eller karnevalet i barnehagen som gikk i glemmeboka?

Er du aleneforelder med trang økonomi, er det kanskje ikke like morsomt å la ungen gå i gammel parkdress som suger vann eller gi noe «vintage» i julegave.

Foreldre som sjøl er oppvokst med lite, som følte skam over slalåmutstyret de aldri fikk, de manglende matpakkene, eller feriene som uteble, vil nok gjøre det beste for sine barn. Materielle goder betyr noe. Muligens føler de at de er solide foreldre hvis de gir ungen en flott mobiltelefon i tidlig alder. I motsetning til øvre middelklasse-akademia-foreldrene, som stempler mobil som djevelens verk (etter å ha lest forskning på alt som kan gå til helvete), en duppedings som ikke kommer på tale før nærmere konfirmasjonsalder. I stedet går de «all in» for at barna deltar i karakterbyggende fritidsaktiviteter og drar på fjelltur.

Uavhengig av foreldretype, alle kjenner nok på et press. Trøsten er at det sannsynligvis går bra med ungene. Og skulle det gå skeis, er holdninga i dag noe bedre enn på 80-tallet. Vi vet nå at det ikke nødvendigvis er din, men samfunnets feil at barna får problemer.