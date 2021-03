Jeg elsker kroppen min!

Her har de alle muligheter for å lykkes når krisen er over

Vi er alle forskjellige. Det finnes så mange ulike kropper. Noen runde, noen tynne, noen timeglassformede, noen med hår og noen uten hår. Vi har alle et forhold til kroppen vår, noen et godt, mens andre har et dårlig forhold til den. Jeg tror at åpenhet rundt kropp og nakenhet, på sikt, vil kunne føre til at flere blir stolte over kroppen sin.

For noen år siden, jobbet jeg som reiseleder i det store landet Syden. Der jobbet jeg med gjester fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. En gang hadde jeg en gjest som hadde reist ned med en venninnegjeng. Turen var spesiell for dem, den var en feiring av at hun hadde blitt ferdigbehandlet for brystkreft. Siden hun hadde fjernet en del av brystet, brukte hun brystprotese.

Damen kontaktet meg fordi bagasjen ikke hadde kommet frem. Klær fantes å få kjøpt, men ikke de spesiallagde brystprotesene som lå i kofferten. Proteser som kunne brukes ved bading og soling. Vi gråt begge to, av hvor jævlig livet kunne være og hvor mye en manglende koffert kunne ødelegge en sårt etterlengtet ferie.

Kroppen er i kontinuerlig endring – på godt og vondt. Både graviditet, aldring og sykdom setter preg på kroppen. Tall fra Kreftregisteret, viser at én av tre vil få en kreftdiagnose før fylte 75 år. Selv om flesteparten overlever, vil mange oppleve store kroppslige endringer, som er med på å forandre måten man ser på seg selv. Mange av de som overlever, vil måtte leve med fysiske og psykiske ettervirkninger resten av livet.

Jeg? Delta på naken-tv? Etter å ha vært på hytta på Røros, kjørte jeg hjem til Støren. Det var glatt, mye snø og vinden var blåste kraftig. Det var da jeg fikk telefonen fra en hyggelig dame fra et produksjonsselskap, som gjerne ville ha meg med i en tv-produksjon. Det var ikke et hvilket som helst tilbud, det var datingprogrammet «Naked Attraction», som ville jeg skulle finne kjærligheten – i Adams drakt, i beste sendetid.

De ville vise et mangfold av kropper, fortalte hun. Ja, mangfold har jeg bidratt med i 27 år, tenkte jeg i mitt stille sinn, mens jeg prøvde å manøvrere meg inn til nærmeste holdeplass.

Er det forventet at jeg, som overvektig, skal være misfornøyd med egen kropp? Mange tanker surret rundt i hodet mitt etter at jeg fikk den, mildt sagt, uventede telefonen, en mandags ettermiddag i starten av mars. Det fikk meg igjen til å reflektere over hvilket forhold jeg har til kroppen min. Jeg er en overvektig mann på 27 år, blottet for treningsglede. Jeg er ikke alene. Ifølge Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), er nesten 70 prosent av oss overvektige. Veldig få er overvektig av eget ønske. Også overvektige er klar over risikoen det medfører å være tung, både diabetes, hjerte- og karsykdommer, muskel- og skjelettplager, for å nevne noen. De fleste av oss vet også hva som skal gjøres og mange har prøvd utallige dietter, treningsmetoder og andre teknikker for en smalere linje. Mange overvektige opplever ofte at man blir stigmatisert og sett ned på, at man blir stemplet som svak og at man har lav viljestyrke. Jeg tror sannheten er langt mer komplisert og sammensatt enn det.

På tross av samfunnets fordommer, elsker jeg kroppen min. La samfunnet ha sine tanker, for når alt kommer til alt og vi står foran perleporten og ber om innslipp, betyr ikke samfunnets tanker så mye.

Kroppsøvingsfaget er viktig for å stimulere til gode livsstilsvaner. Nå foregår det en diskusjon i forbindelse med at lærerplanene for kroppsøving er endret. Jeg ønsker alle endringer hjertelig velkommen, spesielt hvis de kan bidra til at flere, med ulike utgangspunkt, kan oppleve mestring. Fokuset i faget har i stor grad vært hvilke ferdigheter man har. De med de beste ferdighetene, får best karakter. Faget skal være positivt og stimulere til mestring. Håndterer man utfordringene man får, opplever man mestring. Mitt utgangspunkt for å oppleve mestring basert på mine idrettsferdigheter, var svært dårlig.

Kropp er tabu. Målgruppen til NRK-programmet Superkroppen er barn og unge. Programmet skal utforske alle typer kropper. Sentrale spørsmål her er hvorfor kroppen ser ut som den gjør, og hva funksjonen til kroppen er. Naken og ærlig informasjon, tilpasset barn. Kritikken lot ikke vente på seg, og Kringkastingsrådet fikk hele 56 klager på programmet. De var ikke enig i klagene mot programmet, og i etterkant uttalte Kringkastingsrådets leder Julie Brodtkorb at programmet var positivt, da det viste et mangfold av kropper som er mer representativ enn kroppene man ser ellers på TV. Det er trist at kroppen vekker såpass stort vrede.

Reaksjonen på Superkroppen viste at kropp er et vanskelig tema. Et tema fullt av tabuer, selv om alle har det. Vi har over fem millioner kropper i Norge – alle er ulike. Selv hvor fordomsfrie og politisk korrekte vi vil være, tror jeg vi alle har noen fordommer vi egentlig ikke vil ha.

Ja, jeg har også fordommer. Det var noe jeg fant ut av da en venninne fortalte at hun hadde avsluttet all form for barbering og latt alt vokse fritt. Jeg skal innrømme at jeg ble overrasket over min egen reaksjon. En liten selvransakelse senere fant jeg ut at det bare var dumt av meg å dømme – hår er jo en helt naturlig del av kroppen.

Vær stolt av deg selv, uansett hvordan du ser ut – vi er jo alle litt skeive i skøyta. Det bjuder jag på!