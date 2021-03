Hva skal vi snakke om når påskekrimmen er borte fra frokostbordet?

Nektes overtid: - Bedriftene skal ikke utnytte at nyutdannede er usikre

Forstår at det kan komme reaksjoner på omstridt E6-forslag

Får kritikk for å ikke stoppe mobbing. Nå utvikles ny tjeneste

To kommunaldirektører i karantene etter smitte i administrasjonen i Trondheim

I fjor glapp Guns N'Roses. Nå jobber han for en ny storkonsert i Trondheim

Det forundrer meg at det bare er 80 km/t her! Er det politisk motivert?

Har sendt ut melding til alle skoler i Trøndelag: - Vi fraråder sterkt at russen starter feiring i påska

Følg Une Bastholm landsmøtetale her

- Hele opplegget var et stort antiklimaks

Hvis dette ikke snart blir enklere, tenner jeg på et oljefat i ren protest

Hvis folk skal følge reglene, må de være overbevist om at de er nødvendige

Irriterende råd for folk med dårlig råd

Følg Une Bastholm landsmøtetale her

- Hele opplegget var et stort antiklimaks

Saken oppdateres.

Det vil si, det er nok ikke meieribestyrerne, men markedssjefene i Tine som har ansvaret for at vi ikke lenger kan lese påskekrim på melkekartongen.

Familier med få samtaleemner har helt siden 1997 sendt vennlige tanker til Tine, som hvert år har trykket påskekrim på kartongene. I år etter år har vi under påskefrokosten kunnet snakket om mysteriene som tegneseriedetektivene har forsøkt å løse.

Nå er det slutt. I stedet for å lese på kartongen, må vi i år skanne en QR-kode for å bli med på å løse påskemysteriet. I år handler det om et vaffeljern som har forsvunnet. «Det store vaffelmysteriet» er tittelen.

Jeg har skannet QR-koder under utallige kafébesøk de siste månedene, så jeg gidder ikke skanne hvis jeg ikke må. Jeg sitter på nettet hele dagen ellers og vil ha fri under påskefrokosten.

- Til forskjell fra tidligere, foregår denne krimmen i et digitalt univers, sier Frode D. Fimreite, direktør i Tine Marked, til NRK. Nettopp. Ddet er jo det som er problemet. Tror han at folk vil drikke mer melk når de setter fra seg kartongen og går inn i et «digitalt univers»?

Tenåringene jeg kjenner, er også forbannet. De er mer opptatt av tradisjoner enn de eldre. Påskefrokost uten melkekartongkrim er nesten som jul uten juletre. Og hva skal vi snakke om nå? Valg av skismurning? Sofie Elise og andre «influensere»?

Jeg er ikke sikker på om slike temaer har appell i alle aldersgrupper. 16-åringene jeg kjenner, bryr seg ikke om universalklister. Nå blir de dessuten sittende med nesa ned i telefonen, også under påskefrokosten.

Eller skal vi samle oss om en boikott? Skal vi alle sammen la være å skanne den forbannede QR-koden? Kanskje enda bedre: Skal vi kutte ut melka i påska?

Les flere kortkommentarer her