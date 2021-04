Er tida moden for gammelnazistenes versjon nå?

Rett før 9. april er det premiere på NRKs nye dokumentarserie «Frontkjempere». Den handler som tittelen antyder om nordmenn som trakk i tysk uniform og kjempet for Hitler på Østfronten under andre verdenskrig. Regissør Alexander Kristiansen har arbeidet med serien i over ti år. Mange av frontkjemperne som forteller om sine opplevelser som nazisoldat i serien, har gått bort i løpet av de siste åra.