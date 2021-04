April-blues mot snø og Bjørnson

Datteren takker: Jeg er imponert over disse englene som hjelper min mor og far

Noe av det beste med påska har vært at etter den kommer som regel våren. Nå ser det ikke sånn ut. I dag snødde det da jeg tok inn avisa. I den årlige duellen mellom de store dikterne Bjørnstjerne Bjørnson og Prince, ble stillingen denne gang 5–0 til Prince, dessverre. Ikke for det, jeg velger Prince foran Bjørnson nesten hver dag.

Dessverre fordi Prince-bildet på april virker fem ganger sannere og mer relevant enn Molde-dikterens denne uka. Mens Bjørnson standhaftig velger seg april, fordi i denne måneden «blir somren til!», synger Prince om at noen ganger snør det i april. Det er ikke ment som en hyllest til en forlenget skisesong eller livet på Byåsen, men et sårt bilde på at den beste vennen hans har gått bort.

Bjørnson skal ha for at han la inn ei linje i det forslitte diktet «Jeg velger meg april» som har stått seg bedre enn resten, nemlig den om at «fred er ei det beste, men at man noe vil». Eller «Let's go crazy» som Prince ville sagt.

Det går selvfølgelig an å elske både Bjørnson og Prince, men jeg tror ikke det er så mange slike her i verden. Jeg kan vanskelig se for meg Edvard Hoem riste på baken til «Sexy M.F.». Så er da også den noe helt annet enn den vakre, triste 35 år gamle balladen «Sometimes it snows in april». Av alt som ikke hjelper mot snø er Prince kanskje det beste.

