Når du bare stiller spørsmål

Denne våren har jeg flere ganger stått litt i utkanten av den indre sirkelen på Eidsvolls plass foran Stortinget i Oslo, der motstandere av myndighetenes inngripende smitteverntiltak har demonstrert med taler og musikkinnslag.

Forrige helg dukket Charter-Svein opp. Foran tv-kameraer fra de største mediehusene, kastet han munnbindet sitt på ei bålpanne. For journalistene ble han demonstrasjonens midtpunkt.

Charter-Svein gjorde intervjuer på tur – og enda flere intervjuer i dagene som fulgte. «Nei, nei, aldri i livet! Er du spinnvill?» svarte kjendisen da TV 2-programmet God Kveld Norge ville vite om han skulle ta vaksine.

Nettartikkelen kom heldigvis med kommentarer fra kompetent helsepersonell og eksperter med innsikt i de tidvis ville fantasiene som florerer blant deltakerne på korona-demonstrasjonene.

Flere av dem mener at hele pandemien er en bløff – og at media er det virkelige viruset. Det siste har stått skrevet på et stort banner under markeringene på Eidsvolls plass, der det også er blitt repetert i mikrofonen:

Journalistene forleder «folket» ved å videreformidle myndighetenes usanne informasjon om en ikke-eksisterende helsekrise som egentlig er skapt for å undertrykke frie borgere.

Lignende og like marginalt tankestoff, som tidligere var henvist til små avlukker i utilgjengelige forum på internett, har de siste årene tatt større plass og fått reelle konsekvenser i «den virkelige verden».

Men internett er den virkelige verden, slik også én av hovedpersonene i den ferske HBO-dokumentaren om konspirasjonsteorien Qanon erkjenner etter litt selvransakelse.

Da en illsint mobb stormet den amerikanske kongressbygningen i januar, gikk bildene av de mest kuriøse demonstrantene verden over på et blunk. Synet av den såkalte Q-sjamanen i bar overkropp og pelslue, fungerte for mediene som et effektivt og tabloid blikkfang.

Etter hvert kom de mange bildene av den fargerike sjamanen til å symbolisere noe annet: At vi – både media og publikum – ikke lenger kan betrakte det han står for på avstand, men er tvunget til å møte det kritisk. Det rystende angrepet på det amerikanske demokratiet var næret av en spinnvill, men konkret overbevisning.

Også i Norge er fantasier blitt avslørt som farlige. I forrige uke døde den toneangivende koronafornekteren Hans Kristian Gaarder – med koronaviruset i kroppen. Miljøet rundt ham har vært lite villige til å samarbeide med smittesporere, som fortviler over potensiell villsmitte.

Et ukontrollert utbrudd vil selvsagt ha helsemessige konsekvenser for langt flere enn personene i Gaarders krets. Det som foregår i små og lukkede miljøer, kan brått få store ringvirkninger.

Historien har vist oss at konspiratoriske teorier oppstår og får økt oppslutning i turbulente tider. Teoriene har fungert som forklaringer på uventede eller rystende hendelser, som terrorangrepet i USA den 11. september.

Ideen om at tvillingtårnene egentlig ble sprengt med vilje i en velkoordinert aksjon fra amerikanske myndigheter, skaper en slags orden i kaoset. At den samfunnsomveltende koronapandemien i realiteten er «forhåndsplanlagt», slik flere har ytret på Eidsvolls plass, har samme funksjon.

Alle er lei av smitteverntiltak. Når talerne foran Stortinget har snakket om å «tenke med hjertet», vise medmenneskelighet og klemme hverandre, har jeg kjent på det samme behovet. Det er heller ikke vanskelig å være enig i at menneskerettighetene må beskyttes og barna våre skånes.

Men det er mange steg herfra til å fornekte velfundert vitenskap, hevde at 5G-stråling er den virkelige faren – eller indikere at jøder står bak misæren.

Møtt med innvendinger, svarer gjerne aktørene i disse miljøene det samme: De tenker bare «kritisk», «stiller bare spørsmål» eller oppfordrer til å «gjøre egne undersøkelser». Og spør du om de vil ta vaksinen, er svaret «aldri i livet» – akkurat slik Charter-Svein sa til God Kveld Norge.

Som Qanon-sjamanen i pelslue ble den norske reality-stjerna en overflatisk inngang til et ideologisk univers som egentlig lodder dypere, er langt farligere og kan få store konsekvenser.

Derfor må disse miljøene møtes med grundig og kritisk journalistikk, heller enn lettvinte og klikkvennlige løsninger.

