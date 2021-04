Regjeringas rusbønn gjør bare vondt verre

Han snerret at sparkesykkelen hans ikke gikk mer enn 20km/t, og at det var mitt ansvar å se meg for

Tilhengerne av avkriminalisering av narkotika til eget bruk, følger nervøst med på Arbeiderpartiets landsmøte. Etter at Frp forlot regjeringa og trakk støtten til rusreformen, avgjør Ap utfallet av Venstres prestisjereform.

Mye tyder på at flertallet kan glippe for Guri Melby og co. Reformen er Venstres hjertebarn, og det er lett å forstå Venstre-lederens ønske om å påvirke Ap til å velge det hun mener er rett.

Melby «bønnfaller Arbeiderparti-landsmøtet om å støtte regjeringens rusreform» fortalte Dagbladet mandag denne uka. Men utspillet virker trolig mot sin hensikt. Det siste tilhengerne av avkriminalisering trenger, er å fremstå som stemmekveg for regjeringas rusreform.

Ap har ikke særlig gode erfaringer med å støtte regjeringas reformer, noe også Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum påpekte da han møtte Ap-politiker Kamzy Gunaratnam til debatt i Dagsnytt 18 onsdag. Noen som husker politireformen?

Det ble ikke bedre da Erna Solberg rykket ut i VG onsdag og ba «Ap bli med på å avkriminalisere små doser narkotika». Avisa gjorde en lei blemme, og sendte ut et nyhetsvarsel om at Solberg ber Arbeiderpartiet være med på å legalisere små doser narkotika, noe som er noe annet enn avkriminalisering. Også i tittel brukte de ordet «legalisering». Feilen var VGs, ikke Solbergs, men ble likevel brukt for alt den var verdt av rusreformens motstandere i Ap. Fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, stilte de to ulike versjonene opp mot hverandre i en bildemontasje på Facebook. «Selv VG sliter med å forstå forskjellen, hva skal ungdommen tro?», spurte han retorisk.

Det er en grunn til at politiske motstandere ofte dropper å kommentere hva andre partier bør stemme på sine landsmøter. Innblanding utenfra slår ofte feil ut. Ingen i Ap vil gå på talerstolen og vise til gode argumenter fra Melby eller Solberg, selv om de skulle være aldri så enige.

Mange i Ap er enige om at avkriminalisering må til om ruspolitikken skal endres til det bedre for de rusavhengige. Også i forslaget til nytt partiprogram står det at partiet vil flytte ansvaret for samfunnets reaksjoner for bruk og besittelse av narkotika fra justissektoren til helsetjenesten.

Men ifølge partileder Jonas Gahr Støre, som har ledet programarbeidet, betyr ikke det nødvendigvis at alle som blir tatt med narkotika skal slippe straff. Ifølge han må ruspolitikken balansere to ulike solidaritetshensyn: Det første handler om at rusavhengige skal få hjelp, ikke straff. Det andre hensynet handler om at unge mennesker ikke skal begynne med narkotika.

I landsmøtetalen sin nevnte han ikke ruspolitikk med ett ord. Først fredag ettermiddag er det ventet at han vil si sin mening. Ut fra det han har sagt så langt, tyder mye på at han ikke stiller seg bak avkriminaliseringa regjeringa legger opp til.

I Arbeiderpartiet snakkes det om et mulig kompromiss, der rusmisbrukere går fri for straff, mens friske rusbrukere kan straffes. Ifølge regjeringa er det fullstendig uaktuelt. Også flere jurister mener kravet om likhet for loven gjør det umulig. Spørsmålet er også om det vil bety særlig mye i praksis, all den tid tunge rusmisbrukere ofte får påtaleunnlatelse allerede i dag.

Debatten, både i og utenfor Arbeiderpartiet, er preget av steile fronter. Mens motstanderne tegnes som kalde og kyniske, anklages støttespillerne for å sette norsk ungdom i fare. Samtidig hevder alle at hovedmålet er å sikre verdige liv og bedre behandling av rusavhengige. Uansett hvor regjeringas reformforslag havner, fortjener rusmisbrukerne at Stortinget jobber raskt for å levere politikk som lever opp til løftene. Festtaler redder ikke liv.