Da jeg så hvilket parti Bahareh har meldt seg inn i, fikk jeg rare tanker

Saken oppdateres.

Denne gangen startet de rare tankene da Bahareh Letnes skrev på Instagram at hun har meldt seg inn i Venstre. Samboeren hennes, Per Sandberg, er blitt den fremste politikeren i partiet Liberalistene. Mens Venstre er et liberalt parti, er han blitt liberalist. Forskjellen på «liberal» og «liberalistisk» er mye større enn det høres ut som.

Liberalistene mener markedet skal bestemme. Hvis du selger en vare folk vil betale for, går det bra med deg. De som holder på med eksperimentell dans og slikt, får klare seg som best de kan. Liberalerne i Venstre mener derimot at staten må bidra litt. De sitter tross alt i en regjering som har kastet mange titalls milliarder etter næringslivet det siste året.

Bahareh og Per har altså en del å krangle om. Det hadde også Gro Harlem Brundtland og ektemannen Arne Olav Brundtland. Han var høyremann, mens Gro og Kåre Willoch var som hund og katt i offentligheten. Folk fra helt ulike partier finner hverandre stadig vekk. Det kan da ikke føre til annet enn ufred?

Hvis Tore O. og jeg var samboere, ville det nok blitt harde tak ved frokostbordet. Om rusreform, midtstilt eller sidestilte kollektivfelt, for eksempel.

Og hvis jeg bodde sammen med Sylvi, ville jeg nok ikke likt at hun snakket om godhetstyranner og å bære flyktninger på gullstol inn i Norge.

Tore O. og Sylvi kan ta det med ro. Jeg skal ikke gjøre tilnærmelser. Det er fredeligst å spise frokost alene.