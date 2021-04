Ett parti er nesten borte fra Trøndelag

Vi er overrasket og sjokkerte over at sjefene ikke tar dette mer på alvor

Vi snakker om Venstre og SV. Mens Venstres Guri Melby har ryggen mot veggen, kan SV-leder Audun Lysbakken puste friere. I motsetning til for åtte år siden, har han ikke lenger kniven på strupen. Den gang var han fersk SV-leder og skulle overbevise velgerne om å satse på dem etter åtte år i regjering. Det gikk ikke så bra. Valgkampen ble helt krise, men på valgdagen i 2013 unngikk de likevel katastrofen. Lysbakkens mannskap karret seg akkurat over sperregrensa på fire prosent, og fikk med det være med i konkurransen om de 19 saliggjørende utjevningsmandatene.

Det er sperregrensa alt handler om for Venstre nå. Igjen. Om trønderen Guri Melby lykkes, blir hun den første Venstre-lederen som har ført partiet over sperregrensa i tre stortingsvalg på rad. I Trøndelag er det langt mellom heiaropene. I aprilmålinga Norstat har utført for NRK, som mediehus i regionen kan bruke fritt, er partiet nesten halvert i Sør-Trøndelag. Bare 2,2 prosent av velgerne i den sørlige delen av fylket svarer at de vil gi sin stemme til Venstre. I Nord-Trøndelag valgkrets svarer bare én prosent det samme. Én prosent! Om Venstres stortingsrepresentant André Skjelstad stikker av med et utjevningsmandat også i år, må nordtrønderen være den heldigste mannen i norsk valghistorie.

Melby-effekten mange hadde håpet på, lar vente på seg. Lederskiftet i fjor førte til at partiet sluttet å krangle seg imellom, men velgerne strømmet ikke til av den grunn. Lenge unnskyldte Venstre dårlige meningsmålinger med at velgerne ikke liker bråk. Både kunnskapsminister Melby og næringsminister Iselin Nybø (V) har vært sentrale i regjeringas koronahåndtering, så de kan ikke skylde på lite synlighet heller. Som de fleste partier i motvind peker de på at de ikke klarer å kommunisere politikken sin godt nok. At velgerne rett og slett ikke liker politikken, virker utenkelig.

I et intervju med Adresseavisen sier kommunalråd Erling Moe at Venstre må få nye venner. Venstre-politikeren snur ryggen til tidligere regjeringskamerat Frp, og skisserer ei framtid der ei mindretallsregjering med Høyre, KrF og Venstre samarbeider med Ap, MDG og SV for å få gjennomslag for reformene sine. Det er urealistisk, for å si det forsiktig. Det er umulig å se for seg at Frp skal støtte ei regjering som samarbeider med de rødgrønne for å få flertall. Like umulig er det at Erna Solberg (H) kan bli sittende som statsminister om det borgerlige flertallet glipper. Moe må gjerne ønske seg nye venner, men om Venstre skal overleve som stortingsparti, haster det mer å finne nye velgere.

Kanskje kan landsmøtet og den voldsomme debatten rundt rusreformen hjelpe. Aprilmålinga ble gjort før Aps landsmøte, og dermed før vedtaket som rusreformens tilhengere kaller et svik. Ap gikk mot avkriminalisering av brukerdoser, og Venstre kan håpe på at skuffede velgere vender seg mot dem. Men selv om rusreformen er veldig viktig for noen, er det neppe en sak som beveger store velgermasser.

Lite tyder på at enkeltsaker avgjør dette valget. Det handler mer om hvilken retning velgerne vil ha. Hva er de mest bekymra for? For mange topper klimaendringer og økte forskjeller den lista. Ifølge SV er det grunnen til at de vokser (litt) på meningsmålingene. Verken i trøndelagsmålinga eller i den nasjonale Norstat-målinga, gjør SV et kraftig hopp. I Sør-Trøndelag vokser de litt fra forrige måling og ender på 8,7 . I nordfylket ligger de på 5,8 prosent, som er likt målinga fra februar. I den nasjonale NRK-målinga går partiet marginalt fram, til sju prosent. Det blir sjelden store overskrifter av slikt.

Men i skyggen av Senterpartiets voldsomme framgang og Arbeiderpartiets fall, har SV vokst jevnt og trutt de siste fire årene. I oversikten fra nettstedet Poll of polls, som viser gjennomsnittet fra de nasjonale målingene, har SV en oppslutning på åtte prosent i april - to prosentpoeng høyere enn i valget i 2017.

SV trengte åtte år i opposisjon for å komme seg etter regjeringsdeltagelsen. Venstre er mer vant til å kjempe i motgang. Men med landsmøteforslag om å forby burhøns, kutte i kjøttforbruket og starte med regulert salg av cannabis, er nok sjansen større for at taktiske stemmer fra Høyre-folk i Bærum skal redde dem, enn at trønderne gjør det.

