Hvis noen hadde snakket om Rema-reklame, ville vi gapskrattet

Bøndene krever over to milliarder i jordbruksoppgjøret

Vi bejubler at «arbeideren» vant. Men hva gjør Norge for virkelighetens Isak-er?

Saken oppdateres.

Da nyheten kom om at Studentersamfundet vil inngå en sponsoravtale med Reitan-selskapene, tenkte jeg umiddelbart på hvordan mange av oss ville reagert i gamle dager. Reitan-skilt på taket? Kanskje også en egen Rema-hybel? For noen tiår siden ville tanken vært absurd. Vi ville ledd så lenge at halvliteren ville blitt doven.

Studentersamfundet var den frieste talerstolen i Norge, åsted for intense debatter om verdens viktigste spørsmål. Skulle en slik institusjon solgt seg til storkapitalen? Skulle en av Norges aller rikeste menn fått lov til å reklamere for matvarene sine på taket?

LES OGSÅ: Tirsdag avgjøre studentene om Reitan skal sponse Samfundet

Fullstendig utenkelig. Det vil aldri skje, ville vi tenkt, vi som satt og skrev hele natta i de trange redaksjonslokalene til studentavisa Under Dusken.

Men nå er vi der. Medlemmene i Samfundet skal tirsdag kveld ta stilling til en sponsoravtale som Samfundet og Reitan har forhandlet fram. Mye tyder på at medlemmene sier ja til avtalen, for det er andre tider nå. Og Samfundet trenger fortsatt penger før de kan begynne å bygge det etterlengtete nybygget bak det runde huset.

Tegningene tyder på at tilbygget blir en attraksjon, ikke bare for studentene, men for hele byen. Trondheim kommune har allerede bidratt med penger. Også staten og fylkeskommunen har grunn til å se med blide øyne på prosjektet. Ikke minst etter den store studenthelseundersøkelsen, som viste at det står dårlig til med studentenes psykiske helse i koronatida. Det sosiale livet i Samfundet er nok mye mer verdt enn lykkepiller og timer hos psykolog.

LES OGSÅ: Slik blir det nye Studentersamfundet

Slik var det også da jeg labbet rundt i det magiske huset for uendelig lenge siden, tidlig på 80-tallet, kort tid etter at Odd Reitan åpnet sin første butikk. Men vi var uhyre prinsippfaste, og de politiske frontene i Storsalen var knallharde.

På faste plasser satt ei stor gruppe Rød Front-ere, og i nærheten av dem ulike fraksjoner av sosialister og kommunister. Et sted i midten fant vi miljøvernere og en og annen anarkist. - Denne avtalen er et knefall for kapitalen, ville de sagt. Holdningen ville nok vært annerledes i Trondheim Konservative Studenterforening.

Frontene var enda steilere på 70-tallet. Da jeg kom inn i huset, var Samfundet i en overgangsfase, før politikken fikk mindre og mindre betydning utover 80-tallet. I dag er det altså kommet så langt at Odd Reitans etternavn antakelig vil lyse på taket om kort tid.

Men vent nå litt, sier du kanskje. Har ikke Samfundet vært en arena for reklame i alle år? Jovisst. Erbe-jenta var et blikkfang på taket på 70-tallet. Nidar har vært en gjenganger på samme plass. Adresseavisens bokstaver har også lyst øverst på Samfundet. Og NTNU har gode forbindelser med næringslivet fra før.

LES OGSÅ: Sparepengene forsvant i koronaen, ber om hjelp fra staten

Vi som ville slått latterdøra på vidt gap hvis vi hadde fått beskjed om at Rema – eller rettere sagt Reitan – skulle sponse huset, var nok preget av ungdommelig arroganse. Vi glemte nok at Samfundet var et mangfoldig hus også den gangen, et kombinert kulturhus og festlokale for hele byen. Slike møtesteder trenger inntekter.

Nå kan vi belage oss på et Reitan-skilt i stedet, og forskjellen er kanskje ikke så enorm, bortsett fra at Reitan vil ha en og annen gjenytelse av kulturell art, gjerne i Britannia.

Som en av Samfundets studentsangere skriver i et leserinnlegg i Adresseavisen: «Dersom denne avtalen innebærer at jeg må ta turen innom Palmehaven for å synge «Champagnegaloppen» og «Sit on my face» et par ganger i semesteret, gjør jeg det med glede.»

«Sit On My Face» sang vi med stor begeistring allerede tidlig på 80-tallet. Men helst på nachspiel i Under Dusken. Nå kan studentene synge den i Palmehaven.