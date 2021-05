Hvorfor må vi vente med å åpne mer?

Totaloppusset for under én million

Dette spørsmålet meldte seg umiddelbart hos meg da vi fikk vite at statsminister Erna Solberg (H) inviterer til enda en pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.

Kanskje vi endelig får noen positive nyheter, tenkte jeg. Regjeringen har tidligere sagt at neste trinn i den forsiktige gjenåpningen kan skje i andre halvdel av mai. Men når tallene er så gode som nå: Er det nødvendig å vente så lenge?

Smitten synker jevnt og trutt over hele landet, og mens vi stadig får meldinger om at andre land åpner mer og mer, skjer det ingenting i Norge. Landene som nå åpner mer, for eksempel Danmark, har riktignok hatt enda strengere tiltak enn oss, men de har også hatt mer smitte.

Og mens EU-kommisjonen vil gjøre det enklere å reise for dem som har et vaksinepass, sitter Norge på gjerdet inntil videre. Det er flere problematiske sider ved et vaksinepass eller koronasertifikat, men det er naturlig å spørre om hvorfor regjeringen ikke er mer på offensiven.

Kanskje får vi vite mer på onsdag, både om vaksinepass og andre tiltak. Det er på tide, for kommende fredag er det tre uker siden regjeringen foretok en liten lettelse i de strenge, nasjonale tiltakene som ble innført før påske.

Den forsiktige lettelsen ble kalt trinn én i gjenåpningen. Regjeringen har sagt at det vanligvis vil ta rundt tre uker før de vil gå fra ett trinn til det neste. Hvis vi ikke får flere lettelser før etter 17. mai, vil det gå fire, fem uker mellom trinn én og to.

Regjeringen har også sagt at de er mer opptatt av data enn av datoer. Tallene som forteller om koronasituasjonen, skal altså bety mer enn kalenderen. Det er selvfølgelig fornuftig – og heldigvis er tallene svært gode.

Etter smittetoppen i midten av mars er smitten mer enn halvert på nasjonalt plan. I Trondheim ble over tusen testet mandag, men det ble ikke funnet et eneste smittetilfelle. I gjennomsnitt har byen fått to nye smittetilfeller per dag den siste uka. I en by med godt over 200 000 innbyggere er det så å si ingenting.

Smitten synker til og med i Oslo. Der var tallet på nye smittetilfeller på det verste tre, fire ganger høyere enn nå.

Nærmere én av tre nordmenn over 18 år har dessuten fått sin første vaksinedose, og én dose gir ifølge amerikanske studier en beskyttelse på 80 prosent.

De aller fleste gamle er dessuten fullvaksinerte. Det er også stadig flere av dem som har det som kalles underliggende sykdommer. Tirsdag var 128 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er det laveste tallet siden tidlig i mars.

Faren for død og alvorlig sykdom er altså kraftig redusert. Og det er jo det som er hovedpoenget med kampen mot koronaen: Færrest mulig skal bli alvorlig syke og dø. I så måte lyktes Norge usedvanlig godt i 2020: Aldri før har vi hatt så få døde i forhold til folketallet.

Kort sagt: Det går mye bedre. Dermed bør Erna og Bent, Camilla Stoltenberg og Bjørn Guldvog snart gi oss svar på selve hovedspørsmålet: Hvis utviklingen fortsetter som nå, hvor mye lenger må vi leve et liv med kraftige begrensninger?

Vi vet ikke hva som vil skje på onsdagens pressekonferanse, men de vil antakelig svare at vi fortsatt må vente og se. De vil si at viruset er uforutsigbart, vise til situasjonen i India og minne om faren for at muterte varianter finner veien til Norge. De vil kanskje nevne det siste utbruddet i Vigra ved Ålesund og andre lokale tilfeller de siste ukene.

Men det har gang på gang vist seg at kommunene klarer å stoppe lokale utbrudd. Både Steinkjer, Stjørdal og Midtre Gauldal stoppet smitten raskt og effektivt.

Spørsmålet blir dermed om det er nødvendig å holde fast på dagens begrensninger i flere uker til. Hver eneste ekstra dag med strenge tiltak har høye kostnader, både for økonomien og den psykiske helsa. De unge har det tøft, de sosiale forskjellene øker – og jo lenger krisen varer, desto vanskeligere blir det å reparere skadene som oppstår.

Erna Solberg var i aksjon i Stortinget tirsdag. Der diskuterte de beredskap og koronahåndteringen så langt. Samme tema ble diskutert i Trondheim kommunes kontrollutvalg utover ettermiddagen, og kommunens folk fikk fortjent ros for god innsats.

Håndteringen hittil er viktig nok. Men det aller mest spennende nå, er hvordan vi kan komme tilbake til en normal hverdag så fort og så trygt som mulig.