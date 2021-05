R-tallet skal ned, men da må S-tallet opp

Saken oppdateres.

For litt siden ble jeg kontaktet av en sykepleier. Hun ville ta opp et veldig personlig problem, et problem som kanskje er blitt litt verre fordi jobben hennes er ekstra slitsom i disse dager. Hun hadde ikke snakket med noen om det, ikke engang med mannen. Heller ikke legen betrodde hun seg til. Hun skammet seg sånn. Problemet var: Over lang tid hadde hun pådratt seg stor kredittgjeld, med forbrukslån og flere kredittkort. Med høy utdannelse burde hun vite bedre, følte hun. Nå gikk det ikke lenger, inkassokravene hopet seg opp.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her !

Mange er slitne i disse dager. Noen ser kolleger og familie bare i en liten rute. Familiekohorten kan bli ganske trang når de små avbrekkene, som treningssenteret eller bussturen til jobben, uteblir over lang tid. Da kan det være en god øvelse å tenke over at belastningen er enda større for noen. To av fem i Norge er single, og en del av dem sitter kanskje alene dag ut og dag inn. Da kan ensomheten raskt banke på. Selv turen til butikken er preget av en større avstand mellom oss, med meteren og munnbind.

En jeg kjenner som jobber med funksjonshemmede, minnet meg på at det finnes mange mennesker som har fått redusert sitt støtteapparat enda mer – de som fra før har begrenset mobilitet på grunn av fysiske eller mentale hindre. Koronareglene er ganske nådeløse, og den ukentlige turen på kafé eller i parken er utsatt på ubestemt tid.

Økt avstanden mellom oss gjør at samfunnet opparbeider seg en stor gjeld. Vi har rett og slett et underskudd på menneskelig kontakt. Som alle andre grublet jeg på hva jeg kan gjøre.

Så kom jeg på sommerfugleffekten. Det er en blanding av en myte og en teori: Om en sommerfugl i Sør-Amerika blafrer med vingene, kan det føre til en liten luftstrøm, som påvirker luften videre og videre, kanskje fra et lite blaff i sør til en storm i nord. Sommerfugleffekten kan virke positivt: Hva om et lite «hei» og et smil kan smitte videre? Hva om samtale og åpenhet kan være det som trengs for å løse problemene?

Jeg har lenge gått forbi en eldre mann i treningsklær, men et litt lukket uttrykk i ansiktet, nesten hver dag på vei til jobb. Vi har tydeligvis ganske like morgenrutiner. Jeg er vanligvis trøtt, og mannen har en liten rynke i pannen. Inspirert av samtalen med sykepleieren, bestemte jeg meg for å si hei en dag. Han så litt rart på meg først, så smilte han litt, fra andre siden av gaten. Jeg fulgte opp med å spørre om han skulle trene. Han sa at han skulle i butikken først, og så skulle han trene. Ha en fin dag, sa han. Og så gikk vi hvert til vårt. Nå kjenner vi hverandre – litt.

Jeg ville teste ut sommerfugleffekten enda mer i praksis: Jeg ville løpe gjennom hele Trøndelag, og vinke og smile til alle jeg møtte, noe jeg gjennomførte i forrige uke. Jeg vet ikke om det har virket på de jeg møtte ennå, men jeg vet at jeg fikk mye mer energi av all responsen.

Å løpe gjennom Trøndelag var neppe like tungt som samtalen sykepleieren måtte ta med mannen sin. Det var det jeg rådet henne til: Å være åpen og snakke, å be om hjelp. Hun la alle kortene på bordet, og nå er de to i god gang med å ta tak i gjelda. Det kommer til å ta mange år før alt er oppgjort, men hun sier det er en enorm lettelse å ha begynt prosessen. Viktigst av alt: Hun har også blitt litt mer åpen og forteller selv om sin situasjon til andre. En liten dytt – og mer åpenhet! Det var ikke kunnskap om økonomi som løste problemene, men samtalen og åpenheten overfor de rundt henne.

S-tallet er kraftfullt. Et smil er også ofte en inngang til en prat. Prat fører til åpenhet. Når vi kommer ut på andre siden av pandemien, er det så viktig at vi alle har nok sosial kompetanse - til å smile, snakke og lytte.

Smiler du allerede? Hvis ikke, kan du begynne, kanskje neste gang du går til butikken. Jeg heier på deg!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe !

Om spaltisten: Arman Vestad er kjent for at han er god på personlig økonomi – og for sin egen bakgrunn som kriminell, rusmisbruker og gjeldsoffer. Vestad har arbeidet som gjeldsrådgiver i Nav i 15 år, blant annet som nasjonal prosjektleder. Nå driver han rådgivningsbedriften ArmanV. Vestad kommer fra Molde, og er bosatt i Trondheim. I Adresseavisen skriver han særlig om personlig økonomi.