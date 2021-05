Kvinner er slitne av det tredje skiftet. Men glemmer de det fjerde?

En tidlig morgen sto jeg på busstoppet sammen med en far jeg kjenner fra barnehagen. Vi hadde begge levert våre håpefulle og skulle ta bussen til jobb. Rett før bussen kom, kimte mobilen hans. Det var barnehagen. De ba ham komme snarest, poden hadde nemlig spydd. Faren mente det ikke var mye å bry seg om, femåringen hadde nok bare blitt litt bilsyk på veien og ville nok friskne til raskt. Far tok bussen til jobb som planlagt. Jeg ble imponert over roen, over at han verken lot seg stresse eller overtale av barnehagelæreren. Da jeg skulle hente dattera mi samme ettermiddag, var pjokken hentet tidlig. Han hadde omgangssyke.