Saken oppdateres.

Er det noe som demotiverer et gjennomsnittsmenneske med hang til smeltet ost og raske karbohydrater, så er det pene, slanke livsstilseksperter som messer om nøtter, dampet torsk og pyramideintervall. Og de snakker mye. For medieoppslag om sixpack og superkondis på 1-2-3 selger godt. Betalingsmur stopper ikke de mest håpefulle som vil lese nok et stykke om noe de strengt tatt visste fra før.

Alt dette maset fører bare til selvforakt når du verken har lysta, gjennomføringsevne eller velvillige gener på din side.

Derfor er NRK-serien «Et feitt liv» med Ronny Brede Aase en opptur. Serien ser på myter om mat, vekt, trening og selvdisiplin. Eksempelvis at diett er mislykka fordi kroppen din alltid vil tilbake til det tjukkeste du en gang var.

Programmet har allerede skapt debatt blant eksperter. Likevel håper jeg alle kan enes om den beste og enkleste veien til et varig, lettere liv: Spis alle syndige fristelser, men spis mindre.

I Ronnys liv innebærer «mindre» at han skal gå ned fra 30 til 18 øl i uka. Ølkuren bør inspirere. Den frister i hvert fall mer enn 80-tallets ananaskur. Med ananas til alle måltider var det ikke rart at legemet ville tilbake til bacon og Béarnaise.