Skal «russen i Oslo» gå foran alle oss andre?

Saken oppdateres.

Mange ser rødt etter regjeringas pressekonferanse onsdag kveld. NHO-sjefen i Trøndelag, Tord Lien, raser ifølge Adresseavisen mot at utvalgte kommuner på Østlandet skal få mer vaksine. Det er forståelig. Trøndelag er det fylket i landet med prosentvis færrest vaksinerte.

Mens Trondheims-ordfører Rita Ottervik har uttalt seg edruelig, raser også ordførere i kommuner med mye smitte de siste dagene, som Porsgrunn, Ålesund og Bergen. De mener det er helt feil at en del utvalgte steder på Østlandet får mer vaksine mens andre vil få litt mindre de neste ukene.

Ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) i Ålesund oppsummerer stemningen mange steder når hun uttaler seg til Aftenposten: - Det blir galt at russ i østlandsområdet skal vaksineres, når 65–75-åringer i Ålesund med underliggende sykdommer ikke er vaksinert.

Jeg forstår henne. Hadde jeg vært ordfører i for eksempel Porsgrunn, hadde jeg nok reagert på samme måte. For nå gjelder det å få mest mulig vaksine til seg selv og sine nærmeste.

Når krybba er tom, bites hestene, og sultne hester kan miste overblikket. Derfor er det lett å glemme at det kan være en fordel for hele landet at vaksinen fordeles på en litt annen måte enn tidligere planlagt. For det er jo det nasjonale smittetrykket som avgjør hvor strenge nasjonale tiltak vi må leve med.

Det er avgjørende – også for dem som må vente noen ekstra dager med å bli vaksinert – at de nasjonale smittetallene går ned. Derfor skal kanskje 40-, 50- og 60-åringene i distriktene være glade for at ungdommene i Oslo-området blir vaksinert. Det kan føre til at livet snart blir lettere, også i distriktene.

Jeg forstår at det ikke er lett å tenke sånn, for vi har jo fått beskjed om at sommeren skulle bli bortimot normal. Nå begynner det å gå opp for oss at vi må leve med betydelige begrensninger også sommeren 2021. Tåler vi det etter over et år med unntakstilstand?

Korona- og vaksinesituasjonen er full av spørsmålstegn. I Trondheim har vi for eksempel fått god grunn til å lure på hvem som har rett, Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg eller byens vaksinesjef Helge Garåsen?

Tirsdag sa Stoltenberg til P4 at hvis alt går som de tror, vil alle nordmenn ha fått tilbud om vaksinedose nummer to før sommeren er over. Det vil si senest i slutten av august. Andre i FHI har sagt omtrent det samme, og statsminister Erna Solberg (H) kom med omtrent samme spådom onsdag kveld.

Men bare noen timer etter at Stoltenberg hadde lovet gull og grønne skoger, sa Helge Garåsen til Adresseavisen at hvis ikke byen får mange flere doser, kan det hende vi må holde på med vaksinering til over nyttår. Ikke slutten av august, altså, men kanskje januar/februar 2022. Du snakker om å bygge opp forventninger for så å knuse dem umiddelbart.

Lover helsetoppene i Oslo mye mer enn de kan holde, eller maler Garåsen fanden på veggen?

Jeg vil nødig sammenlikne kampen mot pandemien med en krig, men den usikkerheten som sprikende utsagn fører til, er ikke bra for kampmoralen.

Vi har riktignok lært oss å leve med at koronaviruset er uforutsigbart og at det kan dukke opp dårlige nyheter. En av de dårlige nyhetene er at til og med folk som er fullvaksinerte, kan bli smittet. Men tallene så langt viser at bare 0,07 eller 0,08 prosent av de fullvaksinerte er blitt smittet. Det vil si sju eller åtte av 10 000. I mediene er det slik at det uvanlige får stor oppmerksomhet. Derfor tror vi kanskje at faren for å bli smittet, selv om du er vaksinert, er større enn den er.

Koronasertifikatene er et annet spørsmål. Hvordan den ordningen blir, er foreløpig ikke helt avklart, men også der har regjeringa og helsetoppene gitt oss signaler som skaper usikkerhet.

Får vi et A-lag og B-lag, slik at noen av oss kan gå på festivaler og reise til Kreta, mens andre må sitte hjemme i sommer? I så fall er det ikke rart at mange blir forbannet på at «russen i Oslo» går foran i vaksinekøen.

Og hva med frivillig vaksinering av Janssen-vaksinen, hvordan vil det fungere?

Regjeringas plutselige pressekonferanse kvelden før Kristi himmelfartsdag ga oss riktignok noen svar, men den førte også til irritasjon og usikkerhet. Det er en dårlig start på innspurten fram til en mer normal tilværelse.