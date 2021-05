Vi kan vel ikke bare skylde på araberne?

Da vår trønderske NHO-direktør Tord Lien var olje- og energiminister for Frp, slo han fast følgende: «Den siste som slukker lyset på norsk sokkel, er ennå ikke født». Underforstått at oljenæringen i Norge fortsatt har en lang og løfterik framtid foran seg. Samtidig var han statsråd i en regjering som hevder å være tidenes beste på klima, og som skryter av å ha laget en kjempegod plan for å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn.