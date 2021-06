- Konserten ble et vanvittig antiklimaks. Skuffelsen jeg kjente på var enorm

Løslatelsen av Viggo Kristiansen fra Ila fengsel tirsdag kveld er noe av det mest overdramatiserte jeg noen gang har sett av «live» nyhetsdekning i norske medier. Fra sak etter sak om når faren ville ankomme fengslet og antagelser om når han og sønnen ville kjøre hjem, ble løslatelsen dekket som om det var en flykapring eller et kongebryllup.

NRK tapetserte nyhetssendinger med direkterapport og reportasjer, med Runar Henriksen Jørstad «som står utenfor Ila fengsel og fortsetter å gjøre det i hele kveld» som nyhetsanker Ida Creed formulerte det klokka 21. 03 på Dagsrevyen 21. Heldigvis hadde Jørstad et bemerkelsesverdig skjegg vi kunne se på, for han hadde ikke mye å melde på direkten.

På Kveldsnytt to timer senere, hadde fengselsfuglen fløyet. Reporteren kunne heldigvis klokka 23. 05 gjenfortelle de dramatiske sekundene like før. Det var da faren altså kjørte inn en port, rygget mot en dør og Viggo Kristiansen kom med bagasjen sin. Den ble lastet inn i bilen og «etter bare et par minutter kjørte Viggo Kristiansen og faren hans ut», formidlet reporteren.

For dem som lurer på når ferden endte, så meldte Fædrelandsvennen at «klokka 03. 19 onsdag» rullet bilen inn foran barndomshjemmet i Kristiansand. Dokumentarserien «Baneheia – kampen om sannheten» som kom i vinter, var kritisk både til politi og medias rolle i Baneheia-saken. Jeg håper i det minste at politiet har lært noe.

