Han visste det kom til å smelle. Da distriktene gjorde opprør, var Vedum klar

Midt i adventstida samlet rundt 500 mennesker seg i Fagernes i Valdres. I mørket tente de fakler for å protestere mot tap av statlige arbeidsplasser i dalføret. På forhånd varslet lokalavisa at også to stortingsrepresentanter skulle delta: Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet og Stine Renate Håheim fra Arbeiderpartiet.