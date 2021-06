Ikke skriv alt du tenker

Satte i gang leteaksjon etter to jenter

Pandemi fortsatt her, Preben

På balkongene sitter det nok beboere som gruer seg for hjemme-korona-sommer nummer to

Impulskontrollen kan være så som så når følelsene tar overhånd. Men i rusen eller raseriet kan du angre på både tekst og bilder du publiserer i sosiale media. Eventuelt er det andre som angrer på dine vegne.

Så…

1. …ikke ta Instagram-selfie av deg selv i motstrømsbassenget på hytta der du skryter av hvor «digg det er med lunsjpause på hjemmekontoret», #relax. Særlig ikke når naboen er utbrent lærer etter et år med korona-skole.

2. …ikke send Snap av bilkøa foran deg når du sitter bak rattet til Porsche Taycan på vei til Plantasjen for å kjøpe Tuja Smaragd («Flaskehalshelvete!»). Særlig ikke når naboen må ta to busser – med munnbind – for å komme på jobb som helsefagarbeider.

3. …ikke post bilde av deg selv, du nyskilte, på Facebook sammen med den nye typen på rekefest med høy Cava-faktor og labert smittevern («Livet assa. Nyforelska. Elsker deg!!!»). Verken eks-en eller ungene er nyforelska. Og de sitter i karantene.

4. … ikke gjør som FHI-overlegen Preben Aavitsland og skriv på Twitter: «Det var den pandemien». Joda, antall innlagte på sykehus går riktignok nedover, men Trondheim er stengt og vaksineringa går tregt. Pandemi fortsatt her, Preben.

