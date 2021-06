Rasisme til torgs

Saken oppdateres.

Debatten om Sian, Stopp Islamiseringen av Norge, sin adgang til å arrangere samlinger på offentlige steder følger et kjent mønster. Den ene siden ønsker å forby, mens den andre vil verne om retten til å «ytre seg ubehagelig». Begge gruppene tar avstand fra Sians propaganda, men vil bekjempe budskapet på ulike vis.

Denne uken har det pågått en omfattende debatt i Trondheim om Sians markering på Torvet. Arrangementet er planlagt få dager før 10-årsmarkeringen for 22. juli. Det vekker sterke reaksjoner.

De som vil forby markeringen, ønsker å beskytte byen mot rasistiske og diskriminerende ytringer. De ønsker å hindre de falske profetene i å spre forakt og splittelse. De er uenige i premisset om at Sians uttalelser er «ubehagelige utslag av ytringsfriheten», allmenheten må beskyttes.

Den andre gruppen er også uenig i Sians ideologi og fremgangsmåter, men foretrekker at medlemmene samles på offentlige steder framfor digitale plattformer. Det hevdes at man ved å åpne opp for slike arrangementer, unngår at meningsfellene oppsøker skjulte kanaler hvor de kan dyrke sine holdninger uten konfrontasjon og spørsmål.

Det kan være vanskelig å vurdere hva som tjener formålet best. Skal en forsøke å forby med argument om at budskapet faller utenfor de beskyttelsesverdige ytringene, eller bør en oppfordre Sian til å demonstrere på Torvet og andre offentlige steder?

Som et ledd i forarbeidet til denne teksten, gikk jeg inn på Sian sine nettsider. Hvorfor? Vel, det er alltid lurt å oppsøke kildene, i tillegg var jeg nysgjerrig. Sian har med ujevne mellomrom preget det offentlige ordskifte, de oppsøker offentligheten og gjør en innsats for å dra samfunnet i en spesiell retning. Organisasjonen har betydelig innflytelse i enkelte miljøer. De bør derfor tas på alvor.

For meg, var tekstene sterk kost. Ord som «Islamproblemet», «islamverkebyll», «terroristvennlige sosialistpartier» gikk igjen i mange innlegg. Konspirasjonsteorier og åpenbare løgner gjennomsyrer tekstene, mens kommentarfeltet tidvis overgår skribentene i diskriminerende og rasistiske omtaler av muslimer. Forslag til ulike løsninger på «Islamproblemet» gjør inntrykk og vekker uhyggelig assosiasjoner til jødeforfølgelsen.

Etter min mening representere Sian en form for politikk som diskvalifiserer dem fra deltakelse i et demokratisk fellesskap. Vi kan innbille oss at organisasjonen spiller etter samme regler som øvrige politiske sammenslutninger, men det vil være en illusjon. Da Sian-leder Lars Thorsen holdt appell utenfor Stortinget 8. mai, sa han at Norge er i krig og at landet er under fiendtlig islamsk invasjon. Muslimer som følger Koranen, må sendes ut eller interneres på livstid, ifølge Thorsen. Med bakgrunn i denne og andre uttalelser er det vanskelig å likestille Sian med organisasjoner og partier som respekterer demokratiet og menneskerettighetene. I et tenkt scenario, hvor Sian får makt og innflytelse, er det lite som taler for at de vil behandle muslimer og andre utsatte grupper noe bedre enn høyreekstreme fascister andre steder i verden.

Det jeg ofte savner i den offentlige samtalen rundt organisasjoner som Sian, er vår evne til å definere budskapet. Sian farere med usannheter. Sian sprer rasistiske konspirasjonsteorier. Løgn og konspirasjonsteorier skal ikke ha den samme respekten som andre ytringer.

Tross sine vekstambisjoner er Sian en liten organisasjon. Det er de selv klar over. For å vekke oppmerksomhet har de derfor utviklet en kynisk metode. Gjennom å provosere motstanderne og bidra til bråk, får de bred medieomtale og når ut til et større publikum.

Det jeg ønsker fra deg, er at du bidrar til å sabotere Sian sine planer. Det gjør du ved å ikke skape støy rundt deres tilstedeværelse. Demonstrasjonene er fullt lovlig, det i realiteten lite vi kan gjøre for å stoppe Sian fra å komme til byen. Men det er mye vi kan gjøre for å vaksinere samfunnet mot deres prosjekt. Oppsøk kunnskap, avslør løgn og ubeviselige påstander. Og for all del, bli kjent med mennesker som ikke ligner deg selv.

