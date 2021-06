Er det egentlig noe problem at en del er rike – bortsett fra misunnelsen?

Det er en finanstopp som skal selge toppleiligheten i Port Arthur på Bakklandet for vel 43 millioner kroner. Prisen er såpass høy at Adressa valgte å skrive en egen sak om boligen som ligger ute på det åpne markedet. Den oppsiktsvekkende prisklassen og leiligheten i seg selv forteller både noe om boligmarkedet og hvilke muligheter de med mest penger har. For dette er ikke et husvære for typen som sammenligner priser på kneippbrød og har tom konto ei uke før lønning. Den herskapelige leiligheten på 463 kvm går over to plan fordelt på to etasjer. Den har motstrømsbasseng, egen heis, vinkjeller og flislagt garasje.