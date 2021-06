Hei, Bendik. Berømmelsen kan fort ta slutt

Vilde (25) startet egen vin-konto på Instagram. Her er hennes fem favoritter under 200-lappen

Blitt temmelig mett, tenker jeg, siden du har vært nødt til å spise for å få drikke. Det er deg vel unt, for det har vært kjipe tider. Og til og med kommunedirektøren, selveste smitteverngeneralen i Trondheim, mener jo du har noen gode poeng.

Selv har jeg vært nokså alene. Jeg har gravd i jorda, for jeg har et lite byggeprosjekt jeg bruker fritida på. Mens jeg sto og spadde, lurte jeg på om du har hørt om Andy Warhol.

Det kan godt hende du har det, for jeg ser at du er opptatt av stil. Det var Andy også. Han brukte gjerne solbriller og tettsittende skinnjakker, akkurat som deg. Men det er lenge siden. 30 år før du ble født.

Grunnen til at jeg lurer på forholdet ditt til den legendariske New York-kunstneren, er at han på slutten av 60-tallet skal ha kommet med en berømt spådom: In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes.

Han overdrev selvfølgelig, men på et vis fikk han rett. Vi er i hvert fall kommet dit at svært mange kan få svært mye oppmerksomhet en kort periode. Det skal ikke mer til enn at en fotograf fra Adressa legger merke til deg og spør om å få ta et bilde og at du leverer sterke meldinger til journalisten. Vipps, så er du berømt, i hvert fall i hjembyen og på sosiale medier i Norge.

Nyt det så lenge det varer, Bendik. Berømmelsen kan fort ta slutt.

Jeg så forresten at du søkte om å bli med i «Paradise Hotel» i fjor, uten at du ble plukket ut. Nå tror jeg mulighetene har økt, for kjendiser gir bra seertall. Kjendiser er bra for oss mediefolk, inntil de blir stemt ut.