Spar barna for de mest sviende pinlighetene

Før i tiden var foreldre veldig gamle og ukule. I hvert fall når det kom til stil, språk og adferd. De gikk rundt i gamle flanellskjorter, utgåtte aurlandssko, setesdalsgenser og kordfløyelsbukse. Mamma hadde skarp pasjeklipp og støvfrakk (trench coat). Pappa gikk med østerdalslue og anorakk på fritiden. Som tatt ut av en Kjell Aukrust-roman.

Etter middag (kokt torsk med møre gulrøtter og flatbrød) sov de en lur. Eller tok en power nap, som det heter i dag. De leste papiraviser, Steinbeck og Hjemmet. Spiste piroger på lørdager. Lydbilde: Arja Saijonmaa og Åge Aleksandersen.

Som voksen, når jeg ser på gamle bilder, ser jeg at de egentlig var stilige og moteriktige. Og unge. Strengt tatt hadde de en stil som minner om imaget til dagens studenter. Sånn er det når moten går i ring. Men den gang, da jeg var i begynnelsen av tenårene og gikk med kongeblå mascara, høyt hår og hullete Levis, kunne jeg være flau over dem ute blant folk.

Samtidig var det klamt hvis de glimtet til og ville være kule. Jeg minnes den gangen mamma sa at noe var kårni foran venninnene mine. Det skar i hodet som isopor gnidd mot et vindu. Det var ikke hennes språk. I hvert fall følte jeg at det var helt feil, et pinlig forsøk på å være ungdommelig.

Jeg trodde denne typen skam var utdødd. For dagens foreldre ser ikke gamle og avlogga ut. Fedre løper rundt med baseballcaps, band t-skjorter og air pods i ørene. Mødre spankulerer i joggesko og flagrende minikjole. De er som sexysøte fusjoner mellom Holly Hobbie, Lolita og en ung Britney Spears. De prøver ikke å være ungdommelige, de bare er sånn. Mens en 30-åring så ut som en 80-åring i 1950, så ser en 40-åring ut som en 20-åring i 2021. Dessuten har jeg fått med meg at foreldre er kompiser og venninner med fjortisene sine. De skater, shopper og lager ramen sammen. De drar til og med på russetreff med 19-åringen, og drikker tyrkershots til degenererende musikk. Minnet om lørdagskvelder foran tv-en med opphavet, der Vidar Lønn Arnesen sendte gamle Ivar Medaas-viser i reprise, framstår som en mosegrodd helleristning til sammenligning.

Men så viser det seg at kjernen og hjernen til en tenåring ikke forandrer seg veldig mye gjennom tidene. I dag som i går, går det en grense for hvor «ungdommelig» voksnes adferd kan være før barnet krymper seg. I en sak i Adressa lekser tenåringsjenter opp ei liste over hvordan voksne ikke bør te seg foran sine barn.

Hovedregelen er at mødre og fedre ikke bør kle seg som ungdom eller bruke ungdomsspråk. For eksempel synes den ene jenta at det er krise hvis faren bruker begrepet LOL («laughing out loud»). Den andre mener det er ille hvis foreldre prøver å danse Tik Tok-trender foran vennene. Mødre kan godt kle seg fancy, men bør unngå en del typiske ungdomsmerker, er rådet. Juicy Couture-kosedress (kroppsnær i velour), Lee-jeans og Neo Noir-skjørt (miniskjørt med kapper) kan med fordel droppes. I en undersøkelse bestilt av svenske Aftonbladet bekrefter ungdom at påtatt stil og påtrengende oppførsel hos foreldrene gjør dem ille berørt. En synes det er flaut når faren går i Star Wars-t-skjorte foran kompisene. Eller har buksa så langt nede på hoftene at rørleggersprekk er uunngåelig. Danse-moves og plumpe vitser er også en dårlig idé når venner er på besøk.

Kjendispsykologen Hedvig Montgomery, som for øvrig ser gammeltestamentlig ut med sminkefritt ansikt og løs hårknute, trøster voksne med at barns skam og flauhet er normalt. Det er en del av utviklingen, både på individ- og samfunnsnivå, at ungdomsgenerasjonen ønsker noe nyere, finere og bedre enn det foreldregenerasjonen representerer. Slik går verden framover. Og er det noe vi trenger, så er det at verden går framover.

Likevel synes jeg vi kan spare barna for de mest sviende pinlighetene. «Ja visst gjør det ondt når knoppar brister», lyder en velkjent linje i Karin Bojes dikt om puberteten. Vondere blir det hvis pappa er Tarzan i trusa eller mamma går i magetopp i utenforståendes påsyn. Kanskje har vi mistet noe på veien fra bilbukse til snowboardlue inne på kontoret.