Hva sier du til naboen som frykter vaksinen inneholder en mikrobrikke?

I den lille byen Greeneville i Tennessee sitter et ektepar i 70-årene på legekontoret til Daniel Lewis. Da pandemien herjet som verst, mistet ekteparet elleve kjente til viruset. De er ingen vaksinemotstandere og har fulgt det ordinære vaksineprogrammet for ungene sine. Men koronavaksinen? De er i tvil.

Spørsmålene, som er tatt opp av en New York Times-reporter som fikk være til stede, er mange.

Hvordan kan vaksinen være trygg når den ble laget så fort?

Inneholder den aborterte fosterceller?

Endrer vaksinen arvestoffet vårt?

Hvordan kan vi vite at vi ikke får en mikrobrikke i arma?

I en rolig og respektfull tone svarer familielegen grundig på hvert spørsmål. Og mikrobrikke? Han ber dem tenke på sporingsbrikken de bruker på hundene sine, og sier at han aldri har sett en microchip som er liten nok til å komme gjennom sprøytespissen de bruker for å sette koronavaksinen.

Legen tilbyr det forskning viser er rett resept i møte med vaksineskepsis: Faglig og nøytral informasjon fra en person de stoler på.

I USA trengs det mange som doktor Lewis. Andelen amerikanere som ikke vil ta vaksinen er så stor at landet trolig ikke når det opprinnelige målet om flokkimmunitet. Tall fra forrige uke viser at rundt 65 prosent av befolkninga har tatt vaksinen, selv om kapasiteten er mye større. Av de som takker nei, svarer nærmere 80 prosent at de ikke kommer til å ombestemme seg. Mens målrettet innsats fra tillitspersoner i afroamerikanske og latinamerikanske miljøer har hatt stor suksess, er det fortsatt stor vaksineskepsis, særlig blant hvite på landsbygda.

Mens norske myndigheter sliter med å få tak i vaksiner fort nok til å møte kravene fra ei utålmodig befolkning, sliter myndighetene i USA med å få folk til å ta vaksinen.

Bildene av tomme vaksinesentre og oppslagene om hvordan delstatene frister med alt fra håndvåpen til øl og hasj for å få folk til å la seg vaksinere, passer godt inn i klisjeen av ignorante amerikanere som ikke vet sitt eget beste. Men latterliggjøring løser ingenting.

Igjen handler det om tillit. Flere studier tyder på at det er en sammenheng mellom hvor mye (eller lite) folk stoler på myndighetene, og viljen til å ta koronavaksinen. I en undersøkelse fra delstaten Sør-Dakota svarte 24 prosent av de uvaksinerte at de aldri kan stole på at staten gjør det som er riktig. Blant de vaksinerte svarte bare seks prosent det samme. Hvis du ikke tror at myndighetene vil deg vel, hjelper ikke informasjonskampanjer der fremmede eksperter bedyrer at vaksinen er trygg. Særlig ikke hvis YouTube, der konspirasjonsteorier florerer, er der du henter nyheter fra.

Det samme så vi da viruset herjet som verst. Pandemien har tatt over 600 000 liv i USA, men mange amerikanere protesterte høylytt mot tiltakene som ble innført da sykehusinnleggelsene skøyt i været. Du husker kanskje bildene av væpnede demonstranter som stormet delstatsbygningen i Michigan i mai i fjor?

«Mistillit er dødelig under koronakrisen,» skrev Arne Holte i en artikkel på Psykologisk.no i 2020. «Det er ikke bare oljefondet som beskytter oss nå. Det er «tillitsfondet» som kommer til å redde oss».

Tillitsfondet kommer også godt med i vaksineringen. Undersøkelser fra Folkehelseinstituttet viser at andelen som sier de vil ta vaksinen har økt jevnt og trutt det siste året. I den siste undersøkelsen fra april svarer 84 prosent ja. Tallet er høyt, særlig når nyhetsbildet de siste månedene har vært fulle av skumle bivirkninger og vaksiner som trekkes fra programmet.

Men i et land der helsebyråkraten Espen Rostrup Nakstad blir kåret til Årets navn i VG, stoler vi på myndighetene når de sier at vaksinene de tilbyr er trygge. Vi tror de vil oss vel.

Det betyr ikke at vaksineskepsis ikke finnes her. Ifølge FHI er særlig innvandrere fra Afrika og Øst-Europa mer skeptiske til å ta koronavaksine enn norskfødte. Så hva gjør du om noen du kjenner tror Bill Gates skapte koronaviruset slik at han senere skulle kunne påtvinge folk vaksiner med mikrobrikker? Det er fristende å himle med øynene. Men det hjelper ikke. I stedet må skeptikerne møtes med respekt og fakta, helst av en person de allerede kjenner og stoler på.

Dessverre er det ikke alltid nok. Da New York-times reporteren noen uker etter legebesøket ringte opp ekteparet fra Tennessee for å høre om de skulle ta vaksinen, var svaret nei.

Når tilliten til helsemyndigheter og eksperter først er borte, er det en seig oppgave å bygge den opp igjen.

