Går du på en feriesmell?

Saken oppdateres.

Koronaen har økt skillet mellom oss. Frivillige organisasjoner opplever søknadsrekord fra familier med dårlig råd som gjerne vil at barna deres skal få ferie, melder TV 2. Blå kors og Røde kors har måttet si nei til mange tusen familier. Dette er enda et tegn på at ansatte i noen bransjer har betalt den største prisen for nedstengingen. En ansatt med gjennomsnittslønn som blir permittert i ni måneder, vil miste over 90 000 i inntekt. Da er en sydenferie helt uaktuelt for de fleste.

Men kan de ikke bare gå tur i fjellet da? Det er jo gratis, sier du kanskje. Vel: Skal to voksne og to barn ha fjellsko, anorakk, telt, soveposer og fullt turkjøkken, løper kronene likevel. Og selv om du allerede har utstyret på plass, koster også togreisen til Jotunheimen.

De fleste har mer penger enn før. De aller fleste arbeidstakere har faktisk ikke vært permittert. Ja, det er belastende med hjemmekontor og hjemmeskole over tid, men for dem har lønna tikket inn hver måned, og de har dratt kortet sjeldnere enn før fordi uteliv og fritidsmoro har vært stengt.

Jeg kjenner selv på suget etter å base i et basseng med barna, svømme i Middelhavet i friskt, lunkent saltvann, og unne kona og meg en absurd høy paraplydrink som egentlig er altfor søt. Det er jo det som er ferie!

Når vi nå har vært så flinke i over ett år, med smittevern, ingen restaurantbesøk og så mange Teams-møter at vi holder på å kaste opp - kan vi ikke unne oss en skikkelig knallferie da?

Riset bak speilet. Dette vet reiselivsbransjen, og de ruster seg nå til et inntog av feriesultne nordmenn både i inn- og utland. Det er kanskje fortjent, men la meg likevel komme med en liten kalddusj:

Forskning viser at opptil 40 prosent av oss går mer eller mindre i null hver måned. Vi har høye lån og lite på sparekonto. Det gjør oss sårbare for kriser, og er det noe vi burde lære av korona, er det at ingen kan forutsi akkurat hvilken krise som kommer neste gang.

Vi kan ikke gjøre så mye for å forhindre krisene, men vi kan forberede oss på dem. Min kjepphest er at alle bør ha stående minst en månedslønn på konto – iallfall til å begynne med – for å kunne dekke opp for små og store kriser. Bilen på verksted, hvitevarer som konker dagen etter at garantien går ut – eller en permittering under en pandemi. Kanskje er det bransjen du jobber i som rammes neste gang?

En månedslønn på konto gir deg et pusterom på tre måneder dersom du mister jobben eller blir permittert. Det er noe å tenke på.

Blir barna lykkeligere av luksusferier? Det korte svaret er nei, iallfall for barn som er så små at de ennå ikke kjenner på gruppepress og statusjag. De fleste små barn ønsker seg aller mest at foreldrene legger vekk mobilen og gir dem sin udelte oppmerksomhet, uten tidsklemme, Teams-møter på kjøkkenet og stress.

Psykolog Cecile Lynum, kjent som programleder i Luksusfellen, sa noe til meg som gjorde sterkt inntrykk:

– Mange av de vi hjelper i Luksusfellen, er neddynget i gjeld. Likevel er det få materielle mangler for barna. De har det meste av leker, nettbrett og dyre ferieopplevelser. Det er vi voksne som driver ønsket om lange og dyre reiser. Mange barn har det for eksempel mye bedre av å være hos bestemor i ferien enn å reise på dyre luksusturer.

Akkurat det var godt å høre! Vi som foreldre har lett for å kjøpe gaver og reiser som i stedet kunne vært brukt til å betjene store huslån. «Barnerommet» blir derfor den største kreditoren, uten at barna har bedt om det selv.

Det fikk meg til å tenke over mine egne minner fra barndommens ferier. Jeg kan se på bilder at jeg har vært i Syden, men det husker jeg lite av. Feriene hos besteforeldrene hvor jeg vasset i den kalde bekken og klødde mine myggstikk til blods, og hvor jeg mest sannsynlig sovnet med et smil om kvelden, husker jeg derimot med glede.

Hold litt igjen. Vi vet ikke om pandemien er over. Ekspertene sier at det er mer sannsynlig at det kommer nye varianter og bølger, enn at alt legger seg nå. Det viktigste du kan gjøre for familien, er å investere din tid i dem – og å spare litt til neste krise.

Om spaltisten: Arman Vestad er kjent for at han er god på personlig økonomi – og for sin egen bakgrunn som kriminell, rusmisbruker og gjeldsoffer. Vestad har arbeidet som gjeldsrådgiver i Nav i 15 år, blant annet som nasjonal prosjektleder. Nå driver han rådgivningsbedriften ArmanV. Vestad kommer fra Molde, og er bosatt i Trondheim. I Adresseavisen skriver han særlig om personlig økonomi.