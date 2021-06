24-åringene får lov til det meste, men én ting sier Erna nei til

For barna er det viktigere at du legger bort mobilen, enn at dere drar til Syden

Når du er 24 år gammel, kan du gjøre nesten alt som andre voksne har lov til. Hvis du har avtjent førstegangstjenesten, har du fått opplæring av staten i å drepe andre mennesker for flere år siden. Men én ting er du ikke gammel nok til å gjøre: Du kan fortsatt ikke kjøpe e-sigaretter med nikotin.

Slik blir det i hvert fall hvis regjeringa får det som de vil. De har nettopp foreslått 25 års aldersgrense på e-sigaretter. E-sigaretter med nikotin er riktignok ikke tillatt solgt i Norge i dag, men de vil bli det når et nytt tobakksdirektiv trer i kraft, antakelig over nyttår.

Da kan 18-åringene gå i butikken og kjøpe sigaretter med både tjære og nikotin. E-sigarettene, som er mindre skadelige, siden de ikke inneholder tjære, bare nikotin, må de altså vente med i sju år.

Er ikke Høyre opptatt av individets frihet? Satt de ikke inntil i fjor i regjering med et parti som stadig raser mot «formynderstaten»? Fjerde avsnitt i Høyres partiprogram starter slik: «Høyre tror på frihet under ansvar. Vi tror at du selv vet best hva som passer best for deg.» Kanskje de må føye til en setning om at det finnes ganske mange unntak. I en god del saker er det ikke du som vet best, men staten.

Helseminister Bent Høie har riktignok et godt argument når han sier at e-sigaretter kan være en inngangsport til røyking for unge. Men går det nye forslaget i hop med Høyres ideologi?

- Vi er ikke opptatt av individets frihet til å skade seg selv, svarer kanskje noen høyrefolk. I så fall må de forby både tobakk, alkohol og mye annet.