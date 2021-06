De sier det er for seint å snu. Stemmer det?

Jeg har sett det før. Et stort byggeprosjekt, et prestisjeanlegg som byen bare «må» ha. En investering som koster skjorta, men som vil gi store ringvirkninger. Ingen kan vel være motstander av dette, tenker kanskje mange. For hvis vi snur nå, roter det til med nye høringer, folkemøter og utredninger – ja, da står hele prosjektet i fare. Som da Spektrum for noen år siden var det store stridstemaet. Planene var kommet langt, og de første tegningene så dagens lys i Adresseavisen en stund ut i prosessen. Først da våknet naboer og media for alvor. Slik kan vi ikke ha det, protesterte naboene og andre engasjerte. Men protestene kom for seint. Heldigvis gikk det bedre enn mange fryktet.