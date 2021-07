En løsning for Lademoen

Saken oppdateres.

Gjennom vinteren og våren har det stadig vært nyhetssaker om Lademoen bydel. Det har vært drap, knivstikkinger, festbråk og slåssing. Det har blitt skrevet om gjenger, og for mange toppet det seg nok da bombegruppa måtte rykke ut. Selv bor jeg på Buran, og jeg har merket lite til det som foregår på andre siden av Innherredsveien. Men den søte lukta av hasj og synet av åpenlyst narkosalg er noe man ikke kan unngå å legge merke til, dersom man går kveldstur i nabolaget. Etter kort botid skjønte jeg også fort at noen gater kan det være greit å holde seg unna etter mørkets frembrudd.

Til tross for dette så er Lademoen en fantastisk fin plass å bo. Det er nært byen, Ladestien, Estenstadmarka og Solsiden. Det går busser inn og ut av bydelen hele tiden, og for oss som liker å sette føttene på asfalt når vi går ut om morgenen, har det urbane livet noen absolutte kvaliteter som gjør at det er fint å bo her. Sånn er det nok ikke for alle. Småbarnsfamilier flytter ut, og det er et stort gjennomtrekk av folk i bydelen. Episenteret for utfordringene er en stor ansamling av kommunale boliger. Boliger som ikke går til familier med lav inntekt, men til voksne mennesker som har store utfordringer med rus og psykiatri.

Formannskapet i Trondheim har vedtatt at man skal jobbe for et områdeløft for Lademoen. Det snakkes om ny idrettshall, opprustning av grøntområdene og andre offentlige investeringer som skal gjøre bydelen mer attraktiv. Det viktigste virkemiddelet snakkes det lite om, og det er også det man enklest kan løse, hvis man tør. Det har i mange år vært bred enighet om at kommunale boliger ikke skal samles på små områder. På Lademoen har man ikke levd opp til denne målsetningen. For å gjøre bydelen mer attraktiv må man ikke starte med sjusifrede investeringer, selv om det selvfølgelig også er velkomment. Man må starte med å bryte opp de destruktive bomiljøene som forsurer og skaper frykt i nabolaget vårt.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her !

Dette kan gjøres på to måter. Man kan selge unna kommunalt eide leiligheter og på den måten sørge for at personer med store utfordringer ikke bor tett og konsentrert. Da sørger man for at de flyttes ut til forskjellige bydeler der det ikke etableres et belastet miljø. Eller man kan bygge om og slå sammen de kommunale leilighetene slik at de blir større. På den måten bytter man ut rus- og psykiatri med barnefamilier. Begge disse løsningene sørger for at man endrer befolkningssammensetningen i bydelen. Når dette er ryddet opp i, kan man begynne å snakke om områdeløft. Det hjelper lite at man har en fin idrettshall når det begås rå kriminalitet i nabolaget ditt.

For politikere i bystyret og formannskapet er nok dette en vanskelig prioritering. Oppkjøp av små leiligheter til bruk for dem med rusproblemer og andre utfordringer kan forståelig nok skape protester. På klingende engelsk har man forkortelsen NIMBY, som står for «not in my backyard». Kort oppsummert betyr det at man gjerne ønsker endringer, man vil gjerne at noe skal skje, så lenge det ikke skjer i ens eget nærområde. Derfor har nok utfordringene på Lademoen blitt en hvilepute for politikerne. Da slipper man å ta kampen med beboere på Lade, Singsaker eller Sverresborg. Med unntak av ildsjelene i Velforeningen i bydelen så virker det som at mange som bor her også har funnet seg i at det bare er sånn.

Hvis man skal lykkes med å skape en grønnere by med fornuftig fortetting trenger man at barnefamilier bosetter seg relativt sentralt. Akkurat nå er Lademoen – for svært mange – en bydel der man bare er på gjennomreise. Man bor der en ungdomstid, en studietid, man har sin første leilighet der, men man flytter når man skal etablere seg for voksenlivet. For oss med hjertet i Østbyen er det viktig at alle har gode oppvekstsvilkår, også om man bor sentralt. Det er på tide finne frem motet, rykke opp noen av problemene med rota og få spredd klientellet som forsurer en ellers fantastisk bydel. Når koronatrøtte politikere kommer hjem fra en velfortjent sommerferie, håper jeg at dette er en utfordring dere plukker opp.

Mats Ramo var tidligere folkevalgt for Frp i Trondheim, men gikk i 2019 ut av politikken.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !