Hvem bestemmer: Du eller valgomaten?

Saken oppdateres.

Siden tusenårsskiftet har valgomatene blitt stadig mer populære. Faktisk så populære at ordet «valgomat» ble årets toppsøk på Google i valgåret 2017.

I et samfunn hvor alt skal være kjapt og enkelt, har algoritmene fått en sentral rolle i våre liv. Netflix forteller oss hva vi skal se på, og Facebook serverer oss nyheter basert på hva vi liker.

Men det stopper ikke der: En rekke medier utformer valgomater i forkant av de politiske valgene. En test som på fem minutter kan fortelle deg hvilket parti du bør stemme på.

Når noe virker for kjapt og enkelt til å være sant - da er det ofte nettopp det.

Valgomatene består av et begrenset utvalg konkrete saker. De tar ikke hensyn til velgernes ideologiske utgangspunkt, og heller ikke partiidentitet. Et partis historie og skandaler blir irrelevant. Hvorvidt du stoler på partiets representanter fra ditt distrikt eller oppfatter partiledelsen som styringsdyktig, er heller ikke så viktig.

Jeg vil dessuten påpeke at valgomatene ekskluderer partiene som ikke allerede er valgt inn på Stortinget (med unntak av Nettavisens valgomat, men dét var også det eneste positive med denne).

Valgets kvaler: Det kan være vanskelig å velge et parti. Så mange som halvparten venter helt til valgkampen før de bestemmer seg. Ikke alle har interesse eller tid til å sette seg inn i partiprogrammene. Partilederdebattene kan være mer forvirrende enn opplysende. Da kan det friste å la valgomaten servere deg “fasiten”.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

Mange av oss har noen få hjertesaker som vi bryr oss om. Derfor er det synd at testene kun har en liten kvote spørsmål som du kan hoppe over eller svare «vet ikke» på.

NRKs valgomat lar deg ikke velge noen hjertesaker i det hele tatt. Det er en stor svakhet. Det betyr at mine helt vilkårlige svar om søndagsåpne butikker og ferjefri E39 (to saker jeg helt ærlig ikke bryr meg om), veier like tungt som mitt sterke engasjement for en samtykkelov.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe !

Da jeg tok Dagbladets valgomat, fikk jeg nesten følelsen av å ta en “Hvem er du i Side om side?”-test. Jeg forstår at de har gjort et ærlig forsøk på å gjøre testen folkelig, men jeg opplever den som banal og litt useriøs.

Testen sier for eksempel «Norge må komme seg ut av EØS-avtalen?». Er dette et spørsmål eller en påstand? Etter et spørsmål om flyktningpolitikk, får du det følgende svaralternativet: «Nei, vi må ta imot færre - se på Sverige!»

Dette fremstår karikerende. Dagbladet burde kanskje brukt litt mindre tid på å velge ut emojis til alle svaralternativene, og mer tid på å formulere gode, nøytrale spørsmål og svar.

Misforstå meg rett. De fleste valgomater er laget av dyktige journalister som har lagt mye refleksjon og omhu i utforming og innhold. Kvaliteten på disse har jevnt over økt de senere år. Men forbedringspotensialet er der. Selv har jeg tatt tre ulike tester og blitt anbefalt tre ulike partier.

Valgomatene har kommet for å bli, men mediene må være sitt ansvar enda mer bevisst når de lager dem. Til syvende og sist er ikke dette en objektiv teknologi, men et instrument som kan påvirke demokratiske prosesser.

Hver fjerde velger som tok en valgomat før valget i 2009, lot seg påvirke av resultatet . Blant de yngste velgerne var det så mange som én av tre. Vi trenger ny forskning på - og innsikt i - valgomatenes påvirkningskraft.

I beste fall kan valgomaten bidra til økt politisk interesse og kunnskap. I verste fall kan den gi oss et like vilkårlig resultat som en Tinder-match. Men det er vel ikke verdens undergang om man ikke treffer blink på første og beste match?

Derfor er min oppfordring: Gå på date med partiene du er nysgjerrig på - og gjerne på flere dater! Og ikke minst: Bruk sunn skepsis. Ikke la valgomaten ta valget for deg.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her !

Prøv valgomaten: Hvilket parti kan passe for deg?