Sex-nekt for klimaet  

Det er fælt å vite at ungene skal vokse opp på en skralere klode. I Tyskland og Belgia har uvær tatt flere titalls liv. I USA og Canada herjer skogbrannene. Nylig ble det målt 54,4 varmegrader i Death Valley i California. Ørkenområdet er kjent for diabolsk varme, men denne temperaturen er likevel velvoksen. Klimaforsker Hans Olav Hygen er ikke overraska over ekstremværet og utrivelige varmerekorder.- Dette har vi varslet i 30 år. Og nå er vi der, konstaterte Hygen i NRK på onsdag.

At vi når målene i Parisavtalen, er derfor avgjørende. I avtalen har verdenssamfunnet forpliktet seg til å hindre en oppvarming av kloden på mer enn 1,5 grader. Da må verdens klimagassutslipp halveres på ni år. MDG-politiker Josefine Gjerde (22) er så bekymra for framtida til barna at hun nekter å føde barn før hun er trygg på at verden når målene i Parisavtalen. Hun vil dermed vente til 2030 med å få barn, sier hun til Dagbladet.

Jeg er imponert over Gjerdes fødenekt. For kvinner som ikke er like tøffe, og som allerede har født barn, er kanskje sex-nekt en mulighet. Feminister på 70-tallet nektet visstnok ektemennene sex før det ble mer likestilling i hjemmet. Og det funket ganske bra. Men «sexstreik» er ikke risikofritt. I skuespillet «Lysistrata» fra antikkens Hellas nektet kvinner menn sex i et forsøk på å få slutt på Peloponneskrigen. I stedet for fred, oppsto det krangel mellom kjønnene. Og sure kvinner og bitre menn er neppe det som skal til for å redde kloden.

