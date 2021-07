Der går den grense!

Hareide skuffet over at Mannsverk valgte Molde: – Det har sikkert med pengene å gjøre

Saken oppdateres.

NRK fjernet tre episoder av humorprogrammet «Helt Ramm i Tokyo», der Nicolay Ramm gestalter en japansk gameshow-vert. Ifølge NRK ble episodene avpublisert etter noen få, men sterke, tilbakemeldinger fra publikum som opplevde Ramms framstilling som stigmatiserende og sårende.

Som representant for den norske majoritetsbefolkningen skal jeg ikke stå fremst i køa for å mene noe om dette, men noterer likevel at flere med asiatisk bakgrunn har reagert på at episodene ble fjernet. Debatten-programleder Fredrik Solvang lurer på hva konsekvensen egentlig blir hvis det ikke er greit å etterape aksenter og populærkulturelle sjangre som japansk gameshow. Kan man ikke lenger herme etter dansker, spør han.

I Bergens Tidende skriver Kristoffer Gustavsen, undertegnet som «i denne sammenheng først og fremst asiat», at han blir krenket av dem som er krenket på hans vegne. Vi må tåle å tulle litt med hverandre, spesielt når det åpenbart ikke er på en nedverdigende og slem måte, skriver han.

Dessuten, legger Gustavsen til, må det være lov til å ta på seg løsbart og skinnvest og herme trønderdialekt.

Her må jeg plante mokkasinen hardt i bakken og si klart og tydelig ifra: Noen ting tuller man simpelthen ikke med. For å vri på Harald Heide Steen jrs russiske ubåtkaptein: Den grense går ikke en gang under vann.

Les flere kommentarer her